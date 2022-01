Prefeitura de Cuiabá convoca candidatos para assinatura do Termo de Posse e Lotação

Pais e responsáveis devem ficar atentos, as matrículas para novos estudantes de 4 a 14 anos na rede pública municipal de ensino começam nesta terça-feira (4) e se encerram no dia 7 de janeiro. As matrículas serão feitas somente no portal Matrícula Web, cujo link estará disponível no site da Prefeitura de Cuiabá, a partir das 8h. As matrículas serão feitas por ordem de acesso. Nos dias 04 e 05 de janeiro, para as unidades educacionais localizadas nas Regionais Norte e Leste; e nos dias 06 de 07 de janeiro, para as unidades educacionais localizadas nas Regionais Sul e Oeste. Não haverá atendimento presencial.

A efetivação das matrículas nessa etapa, com a entrega de documentos nas unidades educacionais, será nos dias 10, 11 e 12/01/2022.

Passo a passo

Ao acessar o link, os pais ou responsáveis irão preencher o formulário de matrícula, indicando a unidade educacional de sua escolha, dentre as listadas.

Para efetivar as matrículas, os pais ou responsáveis devem levar seus documentos pessoais e das crianças nas unidades educacionais (cópias e originais). Os documentos são CPF e RG dos pais ou responsáveis, comprovante de residência, a Certidão de Nascimento ou Partilha de Nascimento ou Protocolo de Refúgio ou, na ausência deste, a Carteira Nacional de Registro Migratório (CNRM), o cartão de vacina atualizado e, no caso de estudantes com deficiência, o laudo médico. Se a criança é beneficiária do Programa Bolsa Família, deve ser informado à unidade educacional e entregue uma cópia do documento (extrato atualizado do último benefício).

As matrículas serão vinculadas, preferencialmente ao CPF da mãe da criança. Os pais devem, ainda, informar contatos telefônicos válidos e variados, que possibilitem uma comunicação eficaz entre a unidade educacional e a família.

SERVIÇO:

MATRÍCULA WEB: https://siged.cuiaba.mt.gov.br/matweb/login

Alunos novos da Educação Infantil, na faixa etária de 4 e 5 anos e Ensino Fundamental, de 06 a 14 anos

Data: 04/01/2022 a 07/01/2022

Hora: 8h

– Dias: 04/01/2022 e 05/01/2022 – Unidades Educacionais das Regionais Norte e Leste

– Dias: 06/01/2022 e 07/01/2022 – Unidades Educacionais das Regionais Sul e Oeste

– Efetivação de matrículas nas Unidades Educacionais: 10, 11 e 12/01/2022

– Telefones para orientação e esclarecimento de dúvidas: 0800 646 2003, 645 6571, 3645 6560, 3614 4318, 3614 4313

– Horário: das 8h às 12h e das 14h às 18h