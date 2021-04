Prefeitura de Cuiabá convoca professores para atribuição e posse

Rubens Dias da Silva é servidor público há 25 anos. Com vasta experiência em gestão pública, já ocupou vários cargos de direção, dentre eles como diretor de Atenção Secundária, coordenador do Centro de Especialidades de Cuiabá e atuou como assessor técnico da Diretoria Administrativa do Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa-CRIDAC.

Possui graduação em Gestão Estratégica do Setor Público, com pós-graduação em Gestão de Pessoas. Fez cursos nas áreas de Política e Gestão em Serviços de Saúde, Auditoria em Sistemas de Saúde Coletiva com ênfase em PSF e Gestão em Saúde Pública.

Rubinho da Guia como é conhecido já foi sub-prefeito do Distrito da Guia e concorreu ao cargo de vereador nas últimas eleições.