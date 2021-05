Prefeitura de Cuiabá convoca Técnicos de Desenvolvimento Infantil (TDI) para atribuição e posse

O prefeito Emanuel Pinheiro entrega nesta terça-feira (18), às 19h, mais uma obra de pavimentação. Desta vez o trabalho contínuo do Município beneficia quatro vias responsáveis por fazer a ligação entre o bairro Morada dos Nobres e a Avenida Edna Maria Albuquerque Affi (Av. das Torres). A obra totaliza uma extensão de 830 metros.

Essa é mais uma ação feita pela Prefeitura de Cuiabá, que complementa a entrega do viaduto José Maria Barbosa – Juca do Guaraná “Pai”, realizada há menos de um ano. Além da melhoria na infraestrutura viária aos moradores da região, a pavimentação das vias elimina um sério problema bolsões de lixo, já que o local era utilizado como ponto ilegal de descarte.

O trabalho foi coordenado pela Secretaria de Obras Públicas. Todas as ruas, além do revestimento com a massa asfáltica, recebem a construção da rede de drenagem de águas pluviais, meio-fio e todo calçamento. Também fez parte da obra a instalação de um novo sistema de iluminação pública.

A obra faz parte do programa Minha Rua Asfaltada, criado pela gestão do prefeito Emanuel Pinheiro em 2017. A iniciativa, além de já ter beneficiado mais de 50 bairros com a pavimentação completa, também tem englobado a execução de ligações menores, mas que geram grandes impactos positivos no trânsito da Capital.