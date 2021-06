Prefeitura de Cuiabá dá posse a TAE e TMIE-Motoristas nesta sexta-feira (25)

O Sine Municipal de Cuiabá oferece 104 vagas de emprego nas mais variadas áreas de atuação para todas as escolaridades e níveis de experiência. Para aumentar as chances de encontrar uma oportunidade de trabalho, o secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo reforça a necessidade de manter o cadastro junto ao Sine atualizado. O atendimento está sendo realizado por meio de plataforma online, canais de acessos por telefone e agendamento para recepção presencial, em razão do reforço das medidas de biossegurança no município para controlar a propagação da COVID-19. Fique atento ainda a programação do Sine da Gente para saber onde a van de serviços está estacionada.

“É essencial que as pessoas mantenham os cadastros atualizados, mantenham as informações fornecidas ao Sine Municipal, como escolaridade e principalmente os dados de contato atualizados para que nossa equipe não encontre dificuldades para localizar o trabalhador quando surgir uma oportunidade correspondente ao seu perfil, porque muitas chances de um novo emprego são perdidas por conta disso”, ressalta Vuolo.

Ajudante de obras, analista contábil, analista de recursos humanos, babá, borracheiro, churrasqueiro, comprador, eletricista bobinador, encarregado de manutenção, encarregado de obras, faturista, motofretista, pedreiro, polidor de automóveis, vaqueiro e vendedor de serviços são algumas das vagas disponíveis na plataforma de empregos do Sine Municipal. Confira AQUI a tabela de vagas.

Neste momento de pandemia, a orientação é que, caso seja possível, o público opte pelo atendimento online ou por telefone. O objetivo é conectar o serviço público ao cidadão, solucionando dúvidas e oferecendo orientações para evitar que as pessoas deixem suas residências neste momento em que a Prefeitura de Cuiabá adota uma série de medidas que reforçam a importância do isolamento social.

Para quem deseja se candidatar a alguma das vagas disponíveis, basta baixar em seu celular o aplicativo “Sine Fácil” ou acessar a página virtual do Emprega Brasil (empregabrasil.mte.gov.br), ou se dirigir a uma das duas unidades do Sine no Coxipó ou no Shopping Popular. Quem necessita solicitar o seguro desemprego, o acesso é pela página virtual www.gov.br/trabalho ou pelo aplicativo “Carteira de Trabalho Digital”.

Além dos canais virtuais, quem necessitar de informações sobre seguro desemprego, e quadro de vagas, tirar suas dúvidas sobre intermediação de mão de obra ou carteira de trabalho e previdência social pode entrar em contato pelos telefones (65) 99255–2450 (WhatsApp) ou pelos números fixos, (65) 3645–7250 ou 3645–7251.

Os empregadores que desejarem anunciar suas vagas no Sine podem entrar em contato pelos telefones (65) 3645–7216 / 7237, pelo whats (65) 99255–2450 ou pelo email sine.pmc@cuiaba.mt.gov.br.

A van com serviços do Sine da Gente também está percorrendo os bairros da Capital. Nesta semana, até o dia 25 de junho, sexta-feira, a equipe estará estacionada no bairro Chácara dos Pinheiros, na praça Francisco Xavier, na Avenida Pau Brasil, com atendimento das 9h ás 16h, sem pausa para almoço.

Horários e canais de atendimento Sine Municipal de Cuiabá

O Sine Municipal está realizando atendimento presencial apenas com agendamento. Atendimentos não-presenciais na unidade do Shopping Popular são das 9h às 17h, sem pausa para almoço. Já na unidade Coxipó, o funcionamento é das 8h às 17h, também sem pausa para almoço.

Atendimento ao trabalhador

Sine Shopping Popular: (65) 3664-1503 / 99251-7480

Sine Coxipó: (65) 3675-3113 / 99337-2799

Atendimento ao empregador

(65) 3645-7216 / (65) 3645-7237

Whatsapp (65) 99255-2450