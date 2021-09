Prefeitura de Cuiabá dá seguimento à construção do PDI; Secretaria de Habitação trabalha em Plano Estratégico

A Prefeitura de Cuiabá mantém atenção ao cronograma de construção do Programa de Desenvolvimento Institucional (PDI), instituído em 2012 pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso com o objetivo de contribuir para a melhoria da eficiência dos serviços públicos. A Secretaria de Planejamento é quem coordena os trabalhos e atua como facilitadora para contribuir no que for necessário para elaboração dos projetos de todas as pastas da gestão Emanuel Pinheiro.

Nesse momento, é a Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária que está trabalhando na construção de seu Plano Estratégico, por meio de encontros com gestores e servidores da pasta, onde estão sendo discutidos os propósitos organizacionais para os próximos anos. Está sendo aplicado o Balanced Scorecard (BSC), enquanto metodologia para a definição do Negócio, da Missão, da Visão de Futuro e de seus Valores, além dos Objetivos, Indicadores, Metas, Iniciativas e Ações, que nortearão a Política de Assistência e o Realinhamento do Planejamento Estratégico da Prefeitura de Cuiabá.

Para um melhor entendimento, explica Silvina, foram apresentados os projetos do Programa de Desenvolvimento Institucional (PDI) do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT) que tem como proposta elevar o padrão da administração pública visando a melhoria na qualidade dos serviços prestados de forma humanizada, fundamentado no modelo gerencial e com foco em resultados para o cidadão e a sociedade.

“O produto final do plano indicará a missão, visão, negócio, valores, pontos fortes e pontos fracos da pasta, além do mapa estratégico, indicadores, metas e iniciativas. A expectativa é que o planejamento setorial, com a construção do Plano, valide sua nova Identidade Organizacional, incluindo o Mapa com a definição dos objetivos estratégicos, alinhados à Agenda Cuiabá 2030 da Prefeitura de Cuiabá, acrescentou a representante da Secretaria de Planejamento e facilitadora do Projeto, Silvina dos Anjos.

“A principal proposta é gerar uma constância de propósitos com intuito de avançar cada vez mais na cultura do Planejamento, ou seja, efetivar a gestão das políticas públicas, nesse caso na área social do município”, explicou Silvina.

O secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Leonardo Leão considera as oficinas buscam o engajamento coletivo. “Com o apoio da equipe de Planejamento e dos técnicos das Secretarias de Saúde, Gestão e Educação fica mais fácil a identificação das metas e objetivos para a criação da Identidade Organizacional da Habitação”, destacou Leonardo.

“Construir o plano estratégico vai ao encontro da orientação expressa do prefeito Emanuel Pinheiro em estabelecer as diretrizes que fortaleçam às políticas de habitação para atender pessoas de baixa renda, sobretudo às populações mais vulneráveis, além da regularização fundiária, tornando dessa maneira Cuiabá como uma cidade sustentável e de oportunidades”, frisou Leão.

“É um momento ímpar para a gestão municipal, que se preocupa em alinhar o planejamento com metas contidas no Pacto do Milênio para uma Agenda 2030, onde figuram os indicadores contidos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e das Cidades Sustentáveis”, finalizou o prefeito Emanuel Pinheiro.