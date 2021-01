Prefeitura de Cuiabá disponibiliza cerca de 6,5 mil vagas para Educação Infantil e Ensino Fundamental

Criada para substituir a antiga Secretaria de Serviços Urbanos, por meio da reforma administrativa promovida pelo prefeito Emanuel Pinheiro, a Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb) tem em seu planejamento para 2021 duas importantes ações de valorização ao servidor municipal. A primeira é a realização de um concurso público para composição do quadro de trabalhadores.

De acordo com o plano, a expectativa é de que o concurso ofereça mais de 300 vagas para diversas funções. Neste momento, a Limpurb trabalha para colocar em prática o processo licitatório, visando à contratação de uma empresa especializada na realização de concursos públicos. A previsão é de que, a partir do lançamento do certame, todo o procedimento dure aproximadamente 90 dias.

Além disso, com a efetivação do concurso público, a Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos também já tem preparado a aplicação de um Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS). O PCCS é responsável por instituir uma política de remuneração mais justa, além de promover a ascensão profissional dos servidores respeitando suas aptidões e desempenho apresentado no desenvolvimento de suas atividades.

Todo esse planejamento foi montado sob a liderança do diretor-presidente da Limpurb, Anderson Matos, que agora repassará as ações para que o novo comandante, Vanderlúcio Rodrigues, as execute. Segundo Matos, a implantação do PCCS não irá onerar a folha de pagamento, já que os servidores sairão do modelo em vigor de contratação por processo seletivo para um quadro próprio, por meio do concurso público.

“Entender a importância e reconhecer o trabalho dos servidores públicos é uma bandeira que o prefeito Emanuel Pinheiro carrega. Falando em especial dos funcionários da Limpurb, essa é uma categoria que presta um serviço essencial para a cidade. Diariamente, eles se dedicam em diversas atividades de zeladoria, que mantêm a cidade limpa e colaboram para o meio ambiente e a saúde pública”, explica Matos.

Já para Vanderlúcio Rodrigues, que deve assumir oficialmente a nova função ao longo desta semana, a realização do concurso público representa mais um ato histórico na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro. “É uma iniciativa que beneficia tanto o servidor quanto o Município. Por meio dela, vamos conseguir contratar um número de pessoas que entendemos ser necessário para atender as demandas da cidade”, comenta Rodrigues.