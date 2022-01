Prefeitura de Cuiabá disponibiliza trinta cães para adoção responsável; Veja galeria

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Diretoria de Bem Estar Animal, disponibiliza para aqueles que estão em busca de uma companhia 30 cães para adoção voluntária. Atualmente no abrigo municipal, localizado no Centro de Zoonoses, 30 doguinhos aguardam ansiosamente por um novo lar, uma família e muito amor.

Pensando nisso, o Executivo realizou uma sessão de fotos (veja abaixo) que contém imagens pra lá de divertidas e encantadoras de cada um deles. Estima-se que há cerca de 14 mil animais em situação de abandono pelas ruas.

O Bem Estar Animal recebe uma média diária de 15 denúncias, referente a casos de maus-tratos e abandonos. A campanha de adoção tem o objetivo de possibilitar a abertura de novas vagas no canil, oportunizando que outros animais sejam resgatados.

Bia Del’Isola, diretora de Bem Estar Animal destaca que a iniciativa não trata-se de uma ação esporádica, mas que ocorre durante todo ano pela gestão Pinheiro e faz um apelo aos donos para que cuidem de seus animais com todo amor e carinho que eles merecem.

“Nós do Bem Estar Animal estamos fazendo o possível para minimizar o problema. Nosso abrigo está superlotado e mesmo assim, o prefeito Emanuel Pinheiro não tem medido esforços para atendimento as demandas. Em todas as ocorrências que chegam até nós, são animais dóceis, carentes e que anseiam por uma nova família. Estamos fazendo a nossa parte, indo em busca de soluções buscando melhorar a cada dia nossos serviços e agora pedimos o apoio da população nesta causa tão rica e importante”, disse a diretora.

Aos interessados em ter ao seu lado o verdadeiro melhor amigo do homem, basta entrar em contato por meio do telefone: 0800 647 7755, no horário das 08h às 12h e 14h às 17h, de segunda-feira à sexta-feira. O canal de comunicação disponibiliza todas as informações sobre o processo de adoção.