Prefeitura de Cuiabá divulga editais de convocação para cargos de Professor, TDI, TMIE-ASG e Intérprete de Libras

Sob a liderança do prefeito Emanuel Pinheiro, a Prefeitura de Cuiabá tem buscado firmar parcerias para acompanhar de forma eficiente o crescimento urbano pelo qual a Capital vem passando. Umas das que está em andamento é a união com a Construtora Ginco, resultando na criação de uma nova avenida na região Oeste da cidade. Na manhã desta quarta-feira (22), o gestor visitou a obra, juntamente com o diretor-presidente da empresa, Júlio Braz.

O novo corredor de mobilidade urbana possui aproximadamente três quilômetros de extensão, pista dupla, ciclovia, iluminação de LED, calçada com acessibilidade e vagas de estacionamento no canteiro central. De acordo com o cronograma estabelecido em conjunto entre o Município e a empresa, a previsão é de que até o mês de novembro a obra seja concluída e a via seja liberada completamente para uso da população.

“Essa é uma região importante da nossa cidade, onde está localizado o HMC. Por isso, nos empenhamos para fortalecer essa união entre a Prefeitura de Cuiabá e a Ginco. É uma via extremamente moderna, com uma estrutura que atende com qualidade motoristas, ciclistas e pedestres. Uma região com grande potencial de crescimento e uma obra desse porte colabora para que uma nova Cuiabá nasça”, disse Emanuel Pinheiro.

Para o vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa, iniciativas como estas são responsáveis por facilitar o desenvolvimento de Cuiabá. “É uma parceria boa para a empresa, bom para população cuiabana e também para aqueles que visitam nossa cidade. Vamos entregar mais essa importante avenida, que facilita o acesso ao HMC, a Avenida Antártica, e também a bairros como Ribeirão do Lipa e Novo Colorado”, comentou.

“Esses novos empreendimentos estão ajudando a modernizar essa importante região da capital, que passa a ter uma nova proposta urbanística, a partir do momento em que se instalam aqui empreendimentos residenciais e corporativos. Já está em implantação obras de infraestrutura de qualidade, pois essa é uma das nossas principais preocupações; não só construir, mas proporcionar toda uma cadeia de apoio para os moradores da região em que estamos investindo”, declarou Júlio.

Além desta obra, a parceria entre Prefeitura de Cuiabá e Ginco também está presente na edificação de uma ponte de concreto sobre o Córrego Moinho e criação de uma avenida, na região Leste. No local, a ponte já foi levantada e agora o trabalho está concentrado na construção da via ligando a Avenida B (fundo do Parque Tia Nair) com a Rua Martin Pescador, no Residencial Maria de Lourdes.

Também participaram da visita o secretário de Mobilidade Urbana, Juares Samaniego, o diretor-presidente da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), Vanderlúcio Rodrigues, e o secretário-adjunto de Proteção e Defesa do Consumidor, Genilto Nogueira.