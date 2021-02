Prefeitura de Cuiabá divulga retificação na lista de classificação de alunos novos no CMEI Eng. Oscar Amelito

Carol Siqueira | Secom Câmara Municipal de Cuiabá

O vereador Sargento Vidal (Pros) apresentou três indicações referentes à limpeza, pavimentação e reforma de quadra de esportes no bairro Ribeirão do Lipa, em Cuiabá. O parlamentar fez as solicitações durante a sessão ordinária da última quinta-feira (18), na Câmara de Cuiabá.

Vidal solicitou que o prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) determine com urgência o serviço de pavimentação nas ruas SD e Maria Hilda no bairro Ribeirão do Lipa.

“A reivindicação dos moradores é urgente, visto que a situação da rua está precária e com enormes buracos, trazendo transtornos e dificuldades aos moradores locais e até mesmo para as viaturas policiais saírem em diligências, tendo em vista que as avarias estão a 50 metros da base militar”, diz trecho do documento.

O parlamentar destacou que tal indicação se faz necessária, pois os moradores vêm sofrendo há anos com lama, poeira e buracos, ocasionando problemas de saúde e também de trafegabilidade. Diante disso, a solicitação visa oferecer melhores condições de vida para a população, além de contribuir com o desenvolvimento social do local.

Já na rua Maria Hilda, Vidal disse que são apenas 200 metros de rua para pavimentar e a mesma está em situação precária com enormes buracos, trazendo transtornos e dificuldades aos moradores locais.

O parlamentar também solicitou a limpeza e reforma da quadra de esportes que fica localizada na rua SD, que se encontra em péssimas condições com seu entorno tomado pelo matagal, acarretando perigo e insegurança para os moradores local. O objetivo é melhorar a qualidade de vida da comunidade, onde o mesmo proporcionará bem-estar, atividades físicas e projetos sociais.

Luana Valentim | Assessoria de imprensa do vereador Sargento Vidal