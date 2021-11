Prefeitura de Cuiabá é parceira da 2ª edição do ‘Mutirão do Consumidor’

A Prefeitura de Cuiabá convida os moradores do Pedra 90 e região para a 2ª Edição do ‘Mutirão do Consumidor’ que será realizado entre os dias 26 e 28 de novembro, na Creche Municipal Professor Rafael Rueda. O evento é coordenado pela Câmara Municipal de Cuiabá sob a autoria do vereador Rodrigo de Sá, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte. Serão ofertados diversos serviços voltados ao atendimento do cidadão que precisa do Poder Público para solução de conflitos burocráticos e dispendiosos.

“Todo evento que tem como foco contribuir para a qualidade de vida da população cuiabana, a gestão é e sempre será parceiro. Num mesmo espaço, a população contará com atendimentos das Secretarias de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa Com Deficiência, Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico (Sine Municipal) Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), Procon Cuiabá e Procuradoria Geral do Município”, disse o prefeito em exercício, José Roberto Stopa.

Negociação de dívidas, emissão de documentos, consulta de vagas de empregos e outros são alguns dos serviços prestados a comunidade durante o fim de semana. “Será uma oportunidade para quem quer tirar seu nome do SPC e Serasa. O objetivo do Mutirão do Consumidor é ajudar as pessoas com débitos no mercado ou que estão com os impostos atrasados. Também haverá a emissão de documentos importantes como RG e carteira de trabalho, serão muitos benefícios e facilidades para a população”, informou o parlamentar Rodrigo de Sá.

Os atendimentos do mutirão serão divididos da seguinte forma: na sexta-feira (26), das 08h às 17h, terá somente atendimento do Sine da Gente com serviços como balcão de empregos, orientação sobre o seguro desemprego e carteira de trabalho digital.

Os demais acontecem no sábado (27), às 08h às 17h, e no domingo (28), das 08h às 12h.

Veja os serviços que serão oferecidos nos dias 27 e 28 de novembro:

Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL): Consulta CPF Disponibilização APP da CDL Cuiabá onde são ofertadas vagas de emprego Disponibilização de APP SPC Consumidor para consulta de nome, monitoramento de CPF e Score Instruções e orientações financeira e alerta sobre fraudes.

Águas Cuiabá: serviço de negociação de débitos com parcelamento e valor de entrada diferenciados para o mutirão, ouvidoria de pedidos de reparos e fornecimento de água.

Procon Municipal: serviço de intermediação na negociação e renegociação de débitos, entrada em processos.

Procuradoria Municipal: serviço de negociação de dívidas de impostos municipais como ISSQN, IPTU, taxas e multas no âmbito municipal.

Energisa: Renegociação de dívidas.

DETRAN: Entrada na habilitação e renovação, multas, taxas e parcelamentos de débitos.

SEMOB: Negociação de dívidas de multas e taxas municipais.

Secretaria Municipal de Assistência Social: Cadastro Único, PAIF, SCFV, Benefícios Eventuais.

Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso: Confecção do Documento de Identidade (RG)

Defensoria Pública: Declaração de hipossuficiência para emissão de RG e entrada no pedido de casamento, orientação jurídica cível, criminal e consumidor

A Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb) vai realizar um mutirão de limpeza na região.

Com informações da Assessor do vereador Rodrigo de Sá.