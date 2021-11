Prefeitura de Cuiabá entrega revitalização do sistema de abastecimento do Distrito Aguaçu

Fundado em 1932 às margens do Rio Coxipó, distante 53 km de Cuiabá, o Distrito do Aguaçu carrega hoje em seu nome, que na língua indígena bororo quer dizer “Água Grande”, ainda mais significado. “Além da riqueza de ser margeado pela grandeza do Rio Coxipó, nosso querido distrito recebe, nesta data, uma obra que o deixa com água forte e de alta qualidade na torneira.” A declaração do prefeito em exercício José Roberto Stopa foi feita em referência à revitalização do sistema de abastecimento da região, entregue oficialmente nesta terça-feira (9) à comunidade.

O trabalho, realizado pela concessionária Águas Cuiabá, empresa da Iguá saneamento, foi desenvolvido a partir de junho deste ano. Dentre as ações executadas, as equipes de engenharia instalaram 2,5 quilômetros de novas redes de abastecimento. Com isso, a distribuição da água, tratada e fluoretada, fica garantida aos mais de 800 moradores da região.

A modernização do Sistema de Abastecimento de Água Aguaçu também passou pela construção de um novo reservatório, com capacidade para armazenar 300 mil litros, e pela implantação de uma Estação de Recalque de Água Tratada (Erat), com capacidade operacional de 21,6m³ por hora. As obras e melhorias são o resultado do investimento de R$ 1 milhão no sistema, que foi automatizado, o que permite maior controle operacional.

Qualidade – A água produzida na ETA do Aguaçu passa por testes rotineiros de qualidade. A coleta de amostras a cada duas horas analisa pH, turbidez, cor aparente, cloro e fluoreto e, semanalmente, são realizadas análises microbiológicas. Ao todo, são feitas 1.800 análises físico-químicas mensais na ETA e, em média, mais de 80 análises nos reservatórios e rede de distribuição.

No decorrer do projeto de revitalização os profissionais de saneamento efetuaram, ainda, a padronização das ligações de água. Ela ocorreu nos casos em que foram verificadas inadequações na conexão das unidades consumidoras ao sistema público de fornecimento de água tratada.

“Nós só temos a agradecer às famílias aqui do Distrito do Aguaçu, que acolheram nossas equipes e firmaram conosco uma importante parceria voltada à saúde e à qualidade de vida da população”, disse o diretor geral da Águas Cuiabá, William Figueiredo. Responsável pelos serviços de saneamento básico da capital mato-grossense, a concessionária tem a tarefa de garantir 100% abastecimento de água tratada com regularidade, bem como de elevar, até 2024, a cobertura de esgoto a 91%, por meio do investimento de R$ 1,2 bilhão.

“O avanço de Cuiabá no saneamento básico é histórico. Ao tratar essa área essencial como prioridade, estamos contribuindo para que a saúde melhore, além de estarmos lutando pela vida dos nossos preciosos mananciais, dentre os quais o Rio Coxipó, que banha o Distrito do Aguaçu”, finalizou Stopa.

A solenidade de entrega também contou com a presença dos secretários municipais de Obras Públicas, Raufrides Macedo, de Ordem Pública, Leovaldo Sales, de Turismo, Oscarlino Alves, do diretor-presidente da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), Vanderlúcio Rodrigues, e da Diretora de Regulação e Fiscalização da ARSEC, Rosidelma Guimarães Santos.

**Com informações da assessoria Águas Cuiabá