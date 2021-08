Prefeitura de Cuiabá entrega títulos definitivos de propriedade a domicílio

O vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa, reiterou o planejamento de fazer a melhor gestão da história de Cuiabá. A afirmação foi feita nesta terça-feira (03), durante a entrega de 144 novos ônibus que passam a integrar o sistema de transporte público da Capital. A renovação da frota, foi inclusive uma das ações citadas como representação da ambiciosa meta.

“Não se questiona algo que é real. A renovação da frota do transporte público é real, assim como outras obras e outras ações. Nossa gestão não é ficção, não tem papo furado. Fazemos uma administração comprometida com as causas e com o povo cuiabano. É com esse ritmo, com essa força de vontade que vamos superar todos os desafios e fazer a melhor gestão da história de Cuiabá”, disse Stopa.

Sobre a entrega dos 144 novos ônibus, o vice-prefeito enfatizou que o ato representa a preocupação da gestão com a melhoria do transporte público e com a oferta de mais qualidade de vida à população. Stopa ressaltou também que os avanços são contínuos e que, nos próximos anos, Cuiabá passará por uma completa transformação em todas as áreas, tornando-se uma cidade mais moderna e estruturada.

“As mudanças e as melhorias não param. Nossa gestão entrega coisa boa toda semana para Cuiabá. Entregamos 144 ônibus e no próximo ano entregaremos mais. Isso é o verdadeiro respeito com a população cuiabana e com aqueles que mais precisam do serviço público. E não paramos no transporte. Nosso cuidado está presente na educação, na infraestrutura, na entrega do HMC e nas novas unidades de saúde”, completou ele.

NOVOS ÔNIBUS

Com a entrega 144 dos novos ônibus, Cuiabá alcança de forma histórica a marca de 60% da frota do transporte público com ar-condicionado. O planejamento é que em 2022 esse número chegue a 75% e até o fim de 2024 seja 100%. Os veículos também são equipados com câmeras (quatro em cada coletivo), sistema de bilhetagem, elevadores para Pessoas com Deficiência (PcDs) e Wi-fi.

A renovação é fruto do processo licitatório realizado pela gestão Emanuel Pinheiro, com o intuito de promover a modernização, gerando mais segurança e conforto aos mais de 260 mil usuários atendidos pelos 380 veículos em funcionamento na Capital. A concorrência pública foi dividida em quatro lotes, vencidos pelas empresas: Integração Transporte LTDA; Caribus Transportes e Serviços LTDA; Rápido Cuiabá Transporte Urbano LTDA e Viação Paraense LTDA.