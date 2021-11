Prefeitura de Cuiabá envia à Câmara projeto prevendo anistia e isenção do IPTU e taxas de alvarás às empresas e eventos

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realiza nesta sexta-feira (12), durante todo o dia, no Hotel Fazenda Mato Grosso o segundo encontro de formação continuada do Programa Brincar e Letrar com o tema, O Planejamento das Experiências na Educação Infantil: a criança como centro. O evento vai reunir 99 coordenadores pedagógicos das unidades que atendem a Educação Infantil, na modalidade Pré-escola II (5 anos). A formação será presencial, com todas as medidas de biossegurança.

A coordenadora técnica de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, Zileide Lucinda dos Santos explicou que o programa, voltado a alfabetização, é mais uma ação da gestão que busca avançar e oferecer um ensino cada vez mais qualificado. “A formação é um momento de diálogo, de compartilhar as experiências iniciais possibilitando que os profissionais elaborem os documentos pedagógicos referente as experiências de aprendizagem, direcionadas para as crianças”, destacou a coordenadora.

Na pauta do encontro formativo serão discutidos temas como o papel do coordenador pedagógico, o papel do professor na relação com família e escola, as iniciativas de brincadeiras e as possibilidades reais de desenvolvimento e aprendizagem, o planejamento de uma prática pedagógica centrada na criança, entre outros.

A expectativa é que a formação auxilie os profissionais na elaboração do planejamento da prática pedagógica de diferentes turmas a partir de sequências diidáticas/pedagógicas que atendam os princípios de Significatividade, Ludicidade e Continuidade.

O Programa Brincar e Letrar

Sete mil estudantes em 96 unidades já estão sendo atendidos pelo programa que em 2022 será ampliado para as unidades que passarão a atender turmas de Pré Escola II.

A primeira formação voltada para os profissionais da educação foi realizada em outubro, de forma online, numa primeira etapa para coordenadores pedagógicos e depois para 288 professores da Educação Infantil, Pré Escola II.

Além da formação continuada o programa inclui um kit com material estrutura para os estudantes com livros para a criança e a família e o kit do professor.

Serviço

Formação do Programa Brincar e Letrar

Público alvo: Coordenadores Pedagógicos

Dia 12/11/2021

Período Matutino

Das 8h – 08:30h – Abertura

Secretária de Educação – Edilene de Souza Machado

Coordenadora Técnica de Ensino – Zileide Lucinda dos Santos

Das 08:30h – 11:30h – Formadora da Editora Aprender Cristianny Portela e Ana Lúcia Soares

Período Vespertino

Das 14h – 14:30h – Abertura

Secretária Adjunta de Educação – Débora Marques Vilar

Diretora de Gestão Educacional – Mabel Strobel

Das 14:30h – 17:30h – Formadora da Editora Aprender Cristianny Portela e Ana Lúcia Soares