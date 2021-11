Prefeitura de Cuiabá fomenta o setor econômico que promove o ‘Festival Gastronômico Bar em Bar 2021’

A 15ª Edição do Festival Gastronômico Bar em Bar – 2021 foi oficialmente lançada na noite dessa quinta-feira (3) e fortalecerá o funcionamento dos bares e restaurantes de Cuiabá no pós-pandemia. A iniciativa conta com apoio da Prefeitura de Cuiabá, por meio das pastas do Turismo e Comunicação Social (Secom).

A ação foi lançada na sede da Cervejaria Louvada, na capital, e contou com a participação de mais de 30 empresários do comércio noturno. Representando a Prefeitura de Cuiabá, o secretário Oscarlino Alves, destaca que a união empresarial irá acelerar a recuperação do setor extremamente prejudicado pela pandemia causada pelo novo Coronavírus. Ao público, o Festival Bar em Bar inicia-se a partir desta quinta-feira (4).

Durante o evento de abertura, os proprietários de estabelecimentos participantes apresentaram ‘comidinhas de boteco’, que serão ofertadas a preços atrativos para fomentar o acesso do público. “Este evento tem o foco na comida de boteco. O principal para participar deste evento é fazer um petisco que vai ser compartilhado e a um preço promocional. Aqui, estamos em sete cidades, mas o festival ocorre em todo país. Batemos o recorde neste evento, foram mais de 50 inscritos. A iniciativa valoriza a gastronomia e acreditamos que as vendas aumentem em até 20%. Outra coisa bacana, o público pode votar no prato preferido. Pode entrar no Instagram da Abrasel para votar. Hoje, tivemos aqui uns 20 participantes e empresários da noite que vieram prestigiar o evento. Neste ano acreditamos que na alta adesão. Por causa do período que tivemos de pandemia, fomos muito prejudicados e agora, é a hora de nos reerguermos, de gerarmos empregos e vamos movimentar a cidade respeitando as medidas de biossegurança. Quero agradecer a Prefeitura de Cuiabá pela parceria e pelo apoio que tem nos dado” agradeceu a presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Lorena Bezerra.

Para o secretário Oscarlino Alves, o setor do turismo tem como grande aliado a gastronomia, e por isso, é necessário fortalecer essa parceria público/privado para ajudar a classe a se recuperar no período pós-pandemia.

“O Festival Bar em Bar é mais um atrativo que irá potencializar o turismo da nossa Capital e mostra também que a classe está se renovando, melhorando o cardápio para cativar e apresentar novas alternativas aos clientes. A Secretaria de Turismo é parceira deste e de todos os eventos que visem atrair o turista, potencializar nossa economia. A gastronomia é um dos pontos essenciais para fomentar o setor. Desde que assumi o comando da pasta de Turismo, recebi como atribuição do prefeito Emanuel Pinheiro o fortalecimento do potencial turístico da Capital. E é isso que estamos fazendo. Todas as informações e mapeamentos executados serão divulgados por meio de uma plataforma digital que irá apresentar Cuiabá para todo o Brasil”, declarou o secretário.

Para o mestre cervejeiro da Louvada, Gregório Ballarotti, a ideia é aumentar a parceria entre os setores e promover os bares e restaurantes.

“É contribuir também com essa categoria que foi penalizada na pandemia. Todos aqui contribuíram com as medidas de biossegurança ficando em casa. E hoje, estamos aqui, chamando todo mundo para contribuir para que essa classe gire a economia e gere mais empregos. Isso é um recomeço e esperamos que a vida retorne ao normal e que a gente possa sair de bar em bar”.

Conforme a Abrasel, para participar do evento Bar em Bar, que este ano acontece de 4 a 21 de novembro, os bares e restaurantes devem criar uma receita diferente daquelas já ofertadas no cardápio. Essa nova opção deverá ser ofertada durante todo o período do Festival a um preço promocional. A proposta é uma maneira de atrair novos consumidores e receber feedbacks não só sobre os pratos criados, mas também sobre o serviço do estabelecimento.