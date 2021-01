Prefeitura de Cuiabá garante atendimento às crianças com microcefalia na capital

A campanha municipal de imunização “Vacina Cuiabá – sua vida em primeiro lugar” para atender a todos trabalhadores da saúde que compõem o grupo 1 do plano nacional de imunização contra a Covid-19, entra em sua semana de vacinação e com avaliação positiva pelos órgãos de controle e pela Secretaria Municipal de Saúde.

Pensando em uma maneira de incentivar colegas de profissão e que atuam na área da Saúde, profissionais da SMS passam a convidar os servidores públicos e de hospitais particulares a estarem comparecendo no Centro de Eventos do Pantanal, na Capital para estarem tomando a primeira dose da vacina.

A enfermeira Lucina Vitoria, é uma das profissionais que atua na linha de frente o combate ao coronavírus e tem atendido os trabalhadores que vão até o local para se vacinar. Ela ressalta a alegria de estar presente neste marco histórico, que é a chegada da vacina em Cuiabá e a satisfação de poder estar trabalhando na imunização de pessoas.

“Estamos aqui [no Centro de Eventos do Pantanal], com toda uma estrutura montada, bem organizada para recebê-los nesse momento tão importante da pandemia. É uma alegria, uma satisfação, a gente estar participando desse momento tão aguardado pela população brasileira e cuiabana, que é termos uma vacina, estarmos iniciando esse processo de humanização coletiva, principalmente iniciando por justamente àqueles profissionais de saúde que vem há tanto tempo lutando a frente desse combate à Covid-19. Quero convidar vocês profissionais e trabalhadores de saúde, a virem ao Centro de Eventos do Pantanal brevemente cadastrado e agendados pelas instituições públicas e privadas para chegar até nós. Estamos esperando vocês”, afirmou.

A psicóloga Claudia Barros também é uma das profissionais que se disponibilizaram a estar participando da campanha de vacinação em Cuiabá. ela é responsável pelo setor de registro SiPNI (Sistema do Programa Nacional de Imunização).

“Me sinto orgulhosa de estar aqui contribuindo com a Secretaria, com esse trabalho importante que a saúde está realizando e gostaria de frisar o quanto é importantíssimo que vocês venham, que os servidores que estão na linha de frente venham. Nós estamos aqui o dia inteiro de coração aberto para atender todo mundo, para prestar um bom serviço e cuidar da população”, ressaltou a profissional.

A campanha “Vacina Cuiabá”

O acesso ao Centro de Eventos do Pantanal este sendo controlado, por questão de segurança. Dentro do prédio, a pessoa é recebida com uma senha e aguarda para ser chamada ao setor de Registro, onde é feito o lançamento do paciente no sistema do Ministério da Saúde. Em seguida, ocorre a etapa da vacinação e, depois, existe um espaço pós-vacina, onde a pessoa vacinada aguarda sentada por 30 minutos para que, em caso de reação adversa, receba atendimento médico imediato.

Registro

É o local onde é feito o lançamento do paciente no sistema do Ministério da Saúde. Para isso, é obrigatória a apresentação do número do cartão SUS. “A gente precisa registrar porque o paciente não registrado não pode receber a vacina. Há o controle do lote. O rigor do controle está muito grande, por isso, essa informatização via Ministério da Saúde”, explica Luciana Victória.

Setor de Vacinação

Estão disponibilizadas 11 mesas para aplicação da vacina. Profissionais da Vigilância Epidemiológica estão monitorando as temperaturas das caixas térmicas que ficam nessas mesas dos aplicadores da vacina. A temperatura não pode ser menor que 2 graus e maior que 8 graus. A ala de vacinação fica ao lado da câmara fria, que tem acesso restrito, onde ficam armazenadas as doses da vacina e todos os insumos necessários para aplicação (seringas e agulhas) por dia.

Pós-vacina

Após receber a vacina, a pessoa é direcionada a um espaço onde deve aguardar por 30 minutos que que, em caso de reação adversa à vacina, receba atendimento médico imediato. Para isso, o polo central de vacinação conta com quatro leitos de retaguarda e equipe de emergência com ambulância.