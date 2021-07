Prefeitura de Cuiabá inicia entrega da oitava etapa do kit do Programa Alimentação Escolar para cerca de 30 mil alunos matriculados na rede pública municipal

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, iniciou esta semana a entrega da oitava etapa do kit do Programa Alimentação Escolar para 29.176 estudantes da rede pública municipal de Ensino. O programa foi ampliado, após a reabertura do cadastro no inicio do mês de junho, cumprindo uma determinação do prefeito Emanuel Pinheiro, para que a ação pudesse atender um número maior de estudantes em situação de vulnerabilidade social. Na reabertura do cadastro, mais 1.976 estudantes foram incluídos no programa.

A entrega dos kits teve inicio na ultima segunda-feira (28/06), pelas escolas do campo. Até esta sexta-feira (2), todas as creches, Centros Educacionais Infantis Cuiabano (CEIC) e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI), da Regional Sul, terão recebido os kits, totalizando perto de 9 mil kits entregues.

A partir da próxima semana, os kits serão entregues nas Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB).

Na sétima etapa, em maio, o programa atendeu 27.200 estudantes da rede pública municipal de Educação. Entre eles, 18 mil estudantes beneficiários do Programa Bolsa Família, do governo federal e mais 9.200 estudantes não atendidos por nenhum programa social que foram cadastrados na ação realizada pelas Secretarias Municipais de Educação e de Assistência Social e Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência.

Programa Alimentação Escolar

O kit é composto por sete produtos não perecíveis que já fazem parte do cardápio da alimentação escolar como arroz, feijão, macarrão, óleo, farinha, biscoito e leite, para cada um dos estudantes

Este ano, por determinação do prefeito Emanuel Pinheiro, o kit foi enriquecido no seu valor nutricional com o acréscimo de uma proteína e fruta, que nesta etapa é frango e melancia. Nas duas primeiras entregas de 2021, foram ovos e laranja, e frango e abacaxi.

Atendimento

Em 2020 foram distribuídos em cinco etapas, para os 18 mil estudantes beneficiários do Programa Bolsa Família, 90 mil kits. Em dezembro, foram distribuídos cerca de 52 mil kits para 100% dos estudantes.

Ao todo a Prefeitura já entregou (em cinco etapas em 2020) e duas etapas em 2021, 135.200 kits do Programa Alimentação Escolar.

A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado destacou a importância da ação coordenada pela primeira dama Márcia Pinheiro. “Além de uma ação humanitária, a entrega dos kits do Programa Alimentação Escolar, ajuda os nossos alunos e suas famílias, a superarem esse momento difícil, provocado pelas restrições impostas pela pandemia”, ressaltou Edilene Machado.

Assim que os kits são entregues nas unidades educacionais, as equipes gestoras organizam a entrega aos pais, que é feita em dias e horas pré-agendados, com todas as medidas de biossegurança.