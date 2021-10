Prefeitura de Cuiabá já atingiu 55,53% da meta prevista no PDI

A Prefeitura de Cuiabá realizou o 3º Ciclo de Monitoramento e Avaliação do Plano Estratégico. O encontro reuniu representantes de cada pasta do município para apresentação dos resultados dos projetos e ações desenvolvidas no período de janeiro a agosto de 2021. A capital alcançou 55,53% da meta prevista pelo Plano de Desenvolvimento Integrado (PDI) do Tribunal de Contas do Estado. Até o final do ano, a perspectiva de alcance é de 65%. O evento foi realizado no dia 30 de agosto.

Respeitando as normas de biossegurança de prevenção a Covid-19, o encontro foi realizado de forma híbrida, sendo transmitido pela plataforma Google Meet do auditório da Educação.

“Assim como é fundamental monitorar, é imprescindível o engajamento das equipes para executar essa agenda estratégica, face ao desafio que assumi com ao ratificar o convênio com o TCE e colocar Cuiabá como referência mundial, como a capital mais humanizada, sustentável, moderna e de oportunidades”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

Essa é mais uma ação integrante do Plano de Desenvolvimento Integrado (PDI) sendo coordenado pelo Secretaria de Governo e coordenado pela pasta do Planejamento. “A nossa orientação é a de que os responsáveis pelo PDI utilizem dos meios técnicos necessários para o gerenciamento e acompanhamento das metas, iniciativas e ações do Plano Estratégico, sendo o elo entre o nível estratégico e tático, para o monitoramento dos indicadores municipais no âmbito das secretarias”, declarou o secretário municipal de Governo, Luís Cláudio de Castro Sodré.

O evento foi coordenado pela Secretaria Municipal de Planejamento, que é a responsável pelo desenvolvimento e planejamento das ações no Executivo Municipal com o apoio dos técnicos da Assessoria de Planejamento (ASPLAN) e acompanhamento do professor e doutor Gelciomar Simão Justen, do TCE.

Na ocasião, cada secretário apresentou os resultados alcançados de seus indicadores, na condição de guardiões, sendo analisadas as suas metas contempladas no Plano Estratégico da Prefeitura de Cuiabá, desse período compreendido a partir do Plano de Desenvolvimento Institucional Integrado (PDI) sistema de Gerenciamento do Planejamento Estratégico (GPE), disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), a partir do Plano de Desenvolvimento Institucional Integrado (PDI).

O secretário municipal de Planejamento enfatizou que, o bom desempenho se deve ao engajamento de todos quanto a importância da cultura de planejamento que está sendo trabalhada desde o início da gestão Emanuel Pinheiro. “Estamos aprimorando o seu uso a cada ano. Cada um tem que ser o vigilante da caixinha. Essa é uma responsabilidade de todas as secretarias. Não basta apenas pensar na execução de projetos e entregas de obras. Isso é importante? É claro que sim. No entanto, todas as ações devem estar baseadas no que foi estabelecido no plano de governo, aquele pelo qual, a população elegeu confiando nos resultados e respostas para a população”, esclareceu o secretário municipal de Planejamento, Zito Adrien.

“A participação ativa dos servidores responsáveis pelas gestões das pastas, que tem abastecido ativamente o Gerenciamento de Planejamento Estratégico (GPE) do Tribunal de Contas do Estado (TCE), permite uma maior transparência do trabalho do Município”, detalhou Zito.

A representante da Assessoria Especial de Planejamento do Município (ASPLAN), Silvina Maria dos Anjos explicou ainda que dentro da programação, foram feitos os monitoramentos das metas estratégicas lançadas no sistema GPE, do período de janeiro a agosto, verificando as ações executadas ao longo desse primeiro semestre. Cada equipe gestora apontou as principais evidências no atingimento das metas estabelecidas para a Prefeitura. Cada secretaria poderá agendar uma reunião com a equipe técnica para dúvidas e demais esclarecimentos considerados necessários por cada pasta.

“Ao mesmo tempo em que reitero o compromisso assumido pelos gestores com a Gestão Estratégica, determino atenção especial, dentro de um desenvolvimento sustentável, aos compromissos mencionados no Plano de Governo e nas demandas dos conselhos de Políticas Públicas, em busca de uma efetividade dos resultados obtidos, aos encontros dos anseios da sociedade cuiabana”, finalizou Pinheiro.

PDI – Instituído em 2012, o Plano de Desenvolvimento Integrado (PDI) tem como objetivo contribuir para a melhoria da eficiência dos serviços públicos, fomentando e incentivando a adoção da gestão voltada para resultados em benefícios da sociedade. Pautado pela Transparência e Controle Social, Educação Continuada, Eficiência, Inovação e Planejamento, o PDI passa a auxiliar a Prefeitura a trabalhar com foco nas necessidades da população e na prestação de serviço eficiente.