Prefeitura de Cuiabá lança o CBA Cast – podcast e reafirma compromisso com à informação e transparência das ações na gestão Emanuel Pinheiro

Para aproximar ainda mais o cidadão das ações da Prefeitura de Cuiabá, a gestão Emanuel Pinheiro, conta com mais uma ferramenta: o CBA Cast (podcast) com a produção de programas audiovisuais dinâmicos e interessantes. O novo produto está disponível nas principais plataformas. A divulgação será realizada nos formatos de áudio, nas plataformas Soundcloud, Deezer e Spotfy, e em áudio e vídeo, no Youtube. Com isso, metas e ações da gestão para o biênio 2020-2021 – serão divulgadas por este novo meio. A apresentação do novo canal de informação é dos jornalistas Laura Meireles e Luiz Fernando.

O podcast será veiculado três vezes na semana, com episódios às segundas, quartas e sextas-feiras. Os conteúdos devem ser pautados com base nos assuntos mais relevantes entre as ações da Prefeitura, contando com entrevistas com secretários e/ou servidores públicos que venham a contribuir com informações relevantes para a população.

“Levamos informações transparentes e mais um instrumento democrático de prestação de contas para que a população possa acompanhar. Inovando na transparência. Especialmente nessa semana, em que celebramos os 302 anos da cidade de Cuiabá. Graças a Deus, se tem o que marca a nossa gestão, são nossos feitos. Tudo pautado por melhorar a vida dos mais carentes, daqueles que mais precisam”, conta o prefeito Emanuel Pinheiro.

O objetivo do podcast é proporcionar ainda mais a divulgação de informações de fonte fidedigna para a população, evitando que notícias falsas sobre o executivo municipal sejam disseminadas. “Este é mais um meio moderno para que as ações da Prefeitura cheguem à população. O novo meio interage de forma leve, proporcionando uma experiência agradável para quem ouve. Espero que agrade ao público”, comentou o prefeito.

Para o secretário de Comunicação da Capital, Fausto Olini, com o Cba Cast a Prefeitura estará ainda mais próxima da população, levando informação sobre as ações do executivo municipal, com formato dinâmico e diferente. “O podcast ganha espaço em todo país e Cuiabá não pode ficar atrás. CBACast, o podcast da Prefeitura, é transparência e inovação para gestão da capital”, completou. Ele ainda relembrou que a gravação dos programas segue a medidas rígidas de biossegurança.