Prefeitura de Cuiabá promove feira de adoção de animais na Praça Alencastro no dia 10

Em comemoração ao dia internacional da Mulher, oficializado pela Organização das Nações Unidas em 1975, as profissionais da Educação foram lembradas neste 8 de março com muito carinho. Também nas unidades educacionais o dia é de acolhimento e festa com homenagem as profissionais e também a comunidade.

As mulheres representam hoje cerca de 75% do funcionalismo público e na área da Educação, são a grande maioria. Dedicadas e comprometidas elas se desdobram na realização das tarefas diárias em seus lares, no trabalho, como mães e companheiras.

“Celebrar o dia da mulher é celebrar uma luta constante. Cada mulher tem uma história de vida, e todas buscam a realização pessoal e profissional. Cada vez mais as mulheres estão inseridas no mercado de trabalho, conquistando espaços, delimitando novos horizontes e na gestão Emanuel Pinheiro, a valorização da força de trabalho e capacidade femininas é uma marca importante”, disse a secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado.

A secretária adjunta de Educação, Débora Marques Vilar também prestou sua homenagem. “A mulher é esse ser que enfrenta cada desafio que aparece sem nunca desistir, com um sorriso no rosto capaz de encantar. Merece ser admirada, respeitada e cuidada. Mulheres são musas, fonte de inspiração e carregam dentro de si muitas vozes que impulsionam para lugares mais longe do que podemos imaginar”, disse ela.

Na Educação

Com mais de 8 mil profissionais, a grande maioria formada por mulheres, a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá é comandada por duas mulheres, a secretária Edilene de Souza Machado e a secretária adjunta, Débora Marques Vilar e, na gestão humanizada do Prefeito Emanuel Pinheiro, tem avançado nas práticas pedagógicas e na gestão das 170 unidades educacionais, onde mais de 57 mil estudantes estão matriculados.

“Com dedicação, sensibilidade e conhecimento, mais uma vez as profissionais da Educação mostram o quanto são comprometidas com a comunidade e, em especial, com os estudantes. Impulsionando a Educação cuiabana, hoje considerada um exemplo a seguir”, destacou a secretária Municipal de Educação, Edilene Machado.