Prefeitura de Cuiabá publica edital de convocação para professor de Educação Física

Motoristas que costumam trafegar pela Avenida Pau Brasil, na Chácara dos Pinheiros, não precisam mais se preocupar com o trecho próximo à UCAM, em tempos de chuva. A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Obras Públicas concluiu a construção do sistema de drenagem no local e o trecho foi recapeado para garantir boa trafegabilidade aos condutores.

O trabalho foi iniciado pela Prefeitura de Cuiabá no mês de abril, com objetivo de corrigir uma falha no escoamento de água na via que faz a ligação dos bairros Chácara dos Pinheiros e Jardim das Palmeiras à Avenida Fernando Corrêa da Costa.

A intervenção compreendeu uma extensão de mais de 240 metros de nova tubulação. Conforme o projeto, duas redes foram construídas, sendo uma com tubos de concreto de 60mm e outra de 40mm, contribuindo para uma vazão eficiente. Com isso, além de sanar o problema de alagamento em períodos de chuva, o Município também garante a preservação da malha viária que era impactada diretamente.

Por questão de segurança, o trecho também recebeu recapeamento. “A obra foi finalizada. Fizemos toda a construção do sistema de drenagem e, logo na sequência, executamos o procedimento de estabilização do solo e cobertura com a capa asfáltica”, explicou o secretário municipal de Obras Públicas, Vanderlúcio Rodrigues.

Uma equipe com cerca de 10 operários trabalhou na via, com auxílio de todo maquinário necessário para a execução da obra. Instalação das manilhas, construção de caixas de captação. Entre poços de visita e bocas de lobo, a via conta agora com 17 estruturas de escoamento.