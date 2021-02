Prefeitura de Cuiabá publica nesta quarta-feira (3) os atos de convocação dos candidatos aprovados para o cargo de TDI

Câmara Municipal de Cuiabá

Sem nominar pessoas, mas elencando a precária situação de animais de rua e domésticos que precisam ser amparados urgentemente em Cuiabá, além das ONGs que atendem esse setor, o vereador Sargento Vidal (Pros) usou na terça-feira (2) a tribuna da Câmara Municipal para externar sua indignação com a ineficiência demonstrada pela Diretoria de Bem-Estar Animal. Segundo o parlamentar, faltou qualquer vínculo sensível da mesma em relação à causa animal.





“Minha preocupação é para que, doravante, a diretoria de Bem-Estar Animal seja composta por pessoas realmente comprometidas com a causa animal. Porque, julgando-se pela omissão dos nomeados anteriormente, não registramos nenhum avanço expressivo. Por lá passaram meros figurantes de gabinete, sem o menor sentimento sensível aos problemas graves que os animais de rua – e mesmo domésticos – sofrem impunemente em Cuiabá. A Diretoria de Bem-Estar Animal precisa ser atuante e mostrar que as leis de proteção animal existem e podem redundar em consequências graves para quem infringi-las, seja multas e/ou cadeia”.





Conforme o vereador Sargento Vidal, a diretoria anterior sequer recebia as ONGs para discutir assuntos inerentes à causa. Isso gerou sentimento gradual de abandono entre os protetores, desguarnecidos de qualquer amparo prático para prosseguir com a missão de socorrer animais vítimas de maus-tratos ou em circunstâncias delicadas de abandono nas ruas. “Então, se uma diretoria do tipo não atende, recorrer então a qual órgão? Se ela {diretoria} foi constituída para proteger e punir infratores, cabe não se omitir diante dos pedidos de socorro, que são muitos, aliás…”





“Pedintes de ração” – Outro ponto citado pelo parlamentar envolve o misterioso sumiço de grande quantidade de ração adquirida pela Diretoria de Bem-Estar Animal. “Foram compradas carretas de ração e ninguém sabe dizer onde foi parar toda essa carga. Isso porque as ONGs não receberam nada! Portanto, cabe ao prefeito prestar atenção redobrada ao nomear alguém para comandar uma diretoria que exige dedicação e empenho amoroso pelos animais. Caso contrário, isto poderia significar para ele {prefeito} um tiro político no pé”.





Pela forma indiferente como as Organizações Não Governamentais envolvidas na causa animal foram tratadas até o presente momento, ainda acentuou, muitas têm recorrido às redes sociais para garantir o sustento dos milhares de cães, gatos e outros bichos resgatados em cativeiro torturador ou agonizantes nas ruas. “As ONGs se tornaram pedintes nas redes sociais, é a triste realidade. Pois não têm nenhuma contrapartida por parte do município. Pelo menos, até o presente momento”.





Independente de não integrar a base aliada original do prefeito Emanuel Pinheiro, o sargento Vidal deixou claro que não é e nem será oposição ao chefe do Executivo da capital. “No que for de bom para a população de Cuiabá, para a cidade e os animais, o prefeito Emanuel pode contar com meu integral apoio. Vou ajudá-lo no que for preciso, sim. Fui eleito com o compromisso de estender apoio aos animais, e esta será sempre minha linha de ação enquanto representante popular. Não vou me silenciar diante do grito de socorro das ONGs e dos próprios animais”.