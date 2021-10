Prefeitura de Cuiabá realiza o “Sabadão da Pfizer” em dois shoppings da capital

Uma parceria entre a Prefeitura de Cuiabá – por meio da Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico – com o Sebrae, vai possibilitar a quinze (15) permissionários do mercado ‘Antônio Moisés Nadaf (Feira do Porto)’, que fica às margens do Córrego Oito de Abril, participarem de uma capacitação em São Paulo. O curso vai auxiliar no aprimoramento quanto aos atendimentos, serviços, instalação das bancas, dentre outros.

Os profissionais irão conhecer o Mercado Municipal da capital paulista, sendo ele, o espelho utilizado para elaboração do projeto de reforma e reestruturação da nova estrutura da Feira na capital. Outros locais para visitação também constam na programação, que terá início no domingo (24) e será encerrada até a terça-feira (26).

“Essa capacitação e visita ao grande Mercado Municipal de São Paulo irá agregar experiência e preparação dos nossos feirantes para exercício das atividades na nossa nova estrutura. Essa é a primeira de muitas etapas de qualificação oferecida pela Prefeitura. É uma determinação da gestão Emanuel Pinheiro oferecer todo suporte aos nossos feirantes. Será um intercâmbio de gestão”, disse o secretário municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo.

Vuolo informou ainda que, as capacitações oferecidas pelo Sebrae continuam até a entrega oficial da nova estrutura.

O presidente do Mercado do Porto, Jorge Antônio Lemos Júnior, pondera que é de grande importância a troca de experiência com um dos grandes centros de alimentos e bebidas em São Paulo. “Durante três dias, a equipe escolhida para vivenciar essa missão técnica terá a oportunidade de conhecer o funcionamento de muitos lugares. As informações adquiridas serão repassadas aos demais feirantes”, destacou o presidente.

O Mercado Antônio Moisés Nadaf conta atualmente com 149 permissionários cadastrados e passa por uma completa

Reforma, atendendo aos anseios dos feirantes. “São quase 25 anos de espera. E vai ser um dos melhores Mercados do Brasil. Essa revitalização é esperada pelos permissionários e população cuiabana. Temos somente a agradecer o prefeito por fazer esse sonho antigo se tornar realidade”, agradeceu Jorge Lemos.

O Mercado do Porto está aberto ao público de segunda a sábado, das 5h às 18h e domingos e feriados, das 5h às 12h, seguindo as medidas de biossegurança, como uso de máscara, disponibilização de álcool 70% e limitação na entrada de pessoas.