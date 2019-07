Prefeitura de Cuiabá realiza reparos internos e telamento no Ginásio Verdinho

Os frequentadores do Ginásio do Verdinho já podem realizar suas atividades com tranquilidade. A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo realizou neste mês de julho, reparos no ginásio, como telamento para proteger de pombos e troca de louças nos vestiários. A próxima etapa será de pintura do local.

Pias novas, torneiras, descargas foram os reparos realizados nos vestiários do Ginásio. As grades em torno da quadra e também as localizadas na arquibancada foram todas lixadas e pintadas, assim como as traves do local e caixa d’água do lado de fora. Mas, a mudança maior foi o telamento da estrutura coberta, uma proteção necessária para a prática das atividades com conforto e saúde.

“Antes os pombos ficavam lá em cima, no telhado pelo lado de fora, mas sujavam aqui dentro”, explicou o coordenador do Ginásio, Zaldivar da Silva Corrêa. O vão em questão é próprio do design arquitetônico do Ginásio. Para solucionar o problema, o secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Francisco Vuolo e o secretário-adjunto de Esporte, Edilson Odilon realizaram visita ao local, junto com profissional especializado em proteção contra pombos.

“O secretário Vuolo veio aqui, viu e falou ‘não, isso não pode’. Ele e secretário-adjunto Edilson vieram aqui e começaram a telar o entorno e a parte superior do telhado para que os pombos não tivessem acesso. Agora acabou tudo, todo mundo que frequenta aqui está elogiando”, comentou seu Zaldivar.

O Ginásio do Verdinho está localizado em uma das maiores regiões da capital mato-grossense, o CPA e por isso a procura pela utilização da estrutura coberta é muito grande. São várias as atividades desenvolvidas em todos os dias da semana, tanto comandadas pela própria Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, quanto pela comunidade.

“Durante o dia tem atividades do próprio ginásio. Umas 40 pessoas frequentam a aula de dança para a terceira idade, três vezes por semana. A tarde, também tem o vôlei as segundas, quartas e sextas. Já terça e quinta tem um projeto da Rede Cidadã durante o dia”, pontuou o coordenador do Ginásio.

Além do espaço interno, O Ginásio do Verdinho também reúne atletas e praticantes do skate, que movimentam as rampas localizadas no entorno da estrutura coberta. Aos fins de semana, o espaço é movimentado e conta com food trucks. Para utilizar o espaço do Ginásio do Verdinho, basta realizar solicitação via ofício à Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, localizada na Rua Barão de Melgaço, 3677, Centro de Cuiabá.