Prefeitura de Cuiabá vai abrir cadastro para pessoas de 18 a 49 anos sem comorbidades; faltosos irão para o final da fila

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, anunciou na tarde desta segunda-feira (28), que vai abrir, a partir da manhã desta terça-feira (29), o agendamento da vacinação contra a Covid-19 para adultos de 18 a 49 anos. A medida visa utilizar as doses das pessoas que agendaram e não compareceram aos polos de vacinação. O cidadão faltoso irá para o final da fila.

O prefeito fez o anúncio durante o lançamento do projeto Agro da Gente, um dos cinco eixos de trabalho do programa Pra Frente Cuiabá, que foi lançado nesta segunda-feira (28), no Cenário Rural, em Cuiabá. A capital tem recebido semanalmente cerca de 14 mil doses.

“Em razão da abstenção muito grande, a quase 50% nesse fim de semana, no quadro de comorbidades, a partir de amanhã, eu já orientei, que se abram quatro grupos para aplicação das vacinas não utilizadas. Simultaneamente vamos abrir quatro públicos, que vão beneficiar homens e mulheres de 18 a 49 anos sem comorbidade”, enfatizou Emanuel Pinheiro.

O chefe do executivo municipal também acrescentou que tem feito pedido de mais doses junto ao Governo Federal. “Eu estou solicitando a Janssen, pois facilitará para Cuiabá e para o Governo, pois é um imunizante de dose única. Volto a afirmar que confio que o Governo Federal vai honrar com o compromisso assumido com Cuiabá”, frisou Pinheiro.

Cadastro

Para se cadastrar, é necessário entrar no site vacina.cuiaba.mt.gov.br e preencher todos os campos obrigatórios. Deste modo, a pessoa entrará em uma fila de espera virtual. Quando ela for agendada, o sistema do site enviará uma mensagem de WhatsApp automática e/ou um e-mail para a pessoa informando que ela já está confirmada para ir tomar sua vacina. No dia da vacinação, a pessoa deve levar o QR Code do agendamento impresso, um documento com foto e o comprovante de endereço de Cuiabá. A pessoa também deve estar com o cartão do SUS atualizado. No caso de vacinação pela categoria profissional, também é preciso apresentar declaração de vínculo funcional. Já no caso das pessoas que se cadastraram pelos grupos de comorbidades ou deficiência permanente grave, além de gestantes, puérperas e lactantes, é preciso apresentar o laudo médico.

Em Cuiabá, há cinco polos de vacinação: Senai Porto, Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Sesi Papa, Sesc Balneário e Assembleia Legislativa.