Prefeitura de Denise finaliza substituição de lâmpadas comuns por LED

A Prefeitura de Denise finalizou a substituição das luminárias tradicionais das principais avenidas da cidade por lâmpadas de LED, mais econômicas e com maior durabilidade. A troca pode reduzir em até 40% as contas da iluminação pública do município.

A ação faz parte do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Energisa, em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso, por meio do MT PAR, Consórcio do Alto do Rio Paraguai e prefeituras. Ao todo foram investidos R$ 640 mil para a troca de quase 400 lâmpadas.

O prefeito Aldecir de Sousa Oliveira, destacou o trabalho realizado pelo governo de Mato Grosso. “É um governo que tem olhado com atenção para todos os municípios, e tem otimizado os gastos públicos. Parabéns ao governador Mauro Mendes, que nos apoia e vem fazendo uma brilhante gestão. Em breve, teremos Mato Grosso com 100% de LED, por meio do MT Iluminado”, disse.

Marronzinho também agradeceu ao presidente do MT PAR, Wener Santos, pela parceria. “O Wener sempre foi nosso parceiro, nunca abandonou a região e tem feito um grande trabalho, valorizando os nossos municípios do centro-sul”, disse.

Em Denise, entre as avenidas que receberam a nova iluminação estão: Barra do Bugres, Júlio José de Campos, Brasília, Piauí, 7 de Setembro, Juscelino Kubitschek, e a Praça principal da cidade.

O presidente do MT PAR, Wener Santos, lembra que além de Denise, Nova Marilândia e Nortelândia também já concluíram os trabalhos. Santo Afonso, Nova Olímpia, Alto Paraguai e Arenápolis seguem realizando as trocas.

“Serão quase 7 milhões investidos só nessa região para a troca da iluminação pública. E com o MT Iluminado, serão contemplados os 141 municípios do Estado, seguindo o desejo do governador Mauro Mendes”, finaliza Wener.