Prefeitura de Itiquira deve corrigir falhas apontadas em contas de governo

Assunto:

CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL

Interessado Principal:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

MOISES MACIEL

MOISES MACIEL

CONSELHEIRO INTERINO

O Tribunal de Contas de Mato Grosso emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura de Itiquira, exercício de 2018, gestão do prefeito Humberto Bortolini. O gestor cumpriu com os limites constitucionais, mas foram detectadas impropriedades que levaram o relator do processo nº 167118/2018, conselheiro interino Moises Maciel, a fazer recomendações no julgamento que ocorreu na sessão plenária extraordinária do dia 3/12.

Entre as falhas apontadas estão registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes, divergência entre as informações enviadas por meio físico e/ou eletrônico e prestação de contas incorreta quanto aos saldos das contas bancárias.

Foi determinado à Secex de Receita e Governo que defina como ponto de controle de auditoria para as próximas contas anuais de governo, examinar acerca das repercussões causadas pela abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes no exercício financeiro auditado, especialmente quanto aos aspectos financeiro e orçamentário.

Ao atual gestor foi recomendado que observe e cumpra as metodologias e os parâmetros de cálculos previstos no Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), editado anualmente pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), para se definir a resultado primário que constará do Anexo das Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias.