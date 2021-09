Prefeitura de SP vai manter distribuição de marmitas

Começa hoje (23), às 14h, e termina no próximo sábado (25), a Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica, promovida pelo Ministério da Educação no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília. O evento marca os 112 anos do ensino profissional no país. Nele, o governo lançará 14 projetos que, no âmbito do programa Novos Caminhos, estão focados na gestão e resultados, articulação e fortalecimento e inovação e empreendedorismo.

A tarde de abertura terá início com a Exposição da Educação Profissional e Tecnológica, onde serão apresentados projetos, pesquisas e tecnologias desenvolvidas por instituições que integram a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e dos Sistemas Nacionais de Aprendizagem.

O evento também ocorrerá de forma virtual com transmissão pelo canal do Youtube do MEC. Para acessar a programação da Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica, clique aqui.

De acordo com os organizadores, os projetos que serão apresentados têm como foco diferentes públicos, trazendo oportunidades para toda a sociedade, estudantes da Educação Profissional e Tecnológica e também profissionais da educação. Todos trazem concepções que impactam positivamente a educação profissional no Brasil.

São eles: Re-Saber, Monitor de Profissões, Curso de Mentoria para a Educação Profissional e Tecnológica, Mapa de Demandas 2.0, Qualifica Mais EnergIF, Qualifica Mais Emprega Mais, Curso de Docência para a Educação Profissional e Tecnológica, Plataforma Aprenda Mais, Anuário Estatístico da Educação Profissional e Tecnológica, Painel de Fomento da Educação Profissional e Tecnológica, Projeto para o Desenvolvimento de Indicação Geográfica (IG), Oficinas 4.0, InTechChallenge e Projeto IF+Empreendedor.

Novos Caminhos

Iniciado em 2019, o programa Novos Caminhos pretende estimular a Educação Profissional e Tecnológica e facilitar a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Ele traça estratégias de alinhamento entre oferta de cursos e demandas do setor produtivo, passando pelo apoio à implementação do itinerário da formação técnica e profissional no ensino médio.

Além disso, o programa busca integrar dados e estatísticas para subsidiar o planejamento e a gestão da Educação Profissional e Tecnológica.