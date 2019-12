Inaugurado no início na noite de segunda-feira, 02 de dezembro, no bairro Jardim dos Estados, em Várzea Grande, o “Espaço Fit VG 4”. Além de funcionalidade com academia ao ar livre, a população do bairro e circunvizinhas, também recebem pista de caminhada, playground, paisagismo, iluminação, campo de futebol com arquibancada e quiosque multiuso, totalmente revitalizados.

“Estamos trabalhando em ações que interfiram direta e positivamente na vida da população. As políticas de desporto e lazer são essenciais para melhorar a qualidade de vida da sociedade, e, este novo Espaço Fit, bem como o complexo de equipamentos agregados nesta praça, vêm para proporcionar mais saúde e bem-estar para os moradores, além de garantir um espaço de convivência adequado para toda a família e para todas as idades”, declarou a prefeita Lucimar Sacre de Campos durante a inauguração.

A obra de construção do ‘Espaço Fit VG 4’ contempla pelo menos nove aparelhos voltados para coordenação motora, fortalecimento muscular e para melhorar a capacidade cardiorrespiratória. Além do campo de futebol que recebeu novo alambrado, grama, iluminação e arquibancada, foi construído ao redor da área que possui oito mil metros quadrados uma pista de caminhada. Denominado de complexo esportivo “Artur Bento Veronez” a praça ainda possui cesta de arremesso de basquete, parque infantil e um quiosque multiuso.

“Toda a obra soma R$ 150 mil. Investimento de recursos próprios da Prefeitura de Várzea Grande, onde a execução foi coordenada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana e parceria com as secretarias de Viação e Obras e, de Educação, Cultura, Esportes e Lazer”, informou o secretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Breno Gomes.

Bastante contente pelos trabalhos que tem realizado em Várzea Grande, a prefeita Lucimar Sacre de Campos, comemorou mais uma entrega de obras. “Várzea Grande vive um momento único, junto com a sociedade várzea-grandense estamos escrevendo uma nova história e o desenvolvimento desejado pela comunidade, Deus tem permitido executarmos através de intervenção e obras de infraestrutura, de saúde, de educação, esporte e lazer, de cultura, de assistência social, praticamente em todos os bairros da cidade. Quero aproveitar a oportunidade e agradecer a você mãe, pai, trabalhador de Várzea Grande, pois essas obras que somente são possíveis com a ajuda de vocês. São o retorno dos impostos pagos por todos”, disse a gestora.

O senador Jayme Veríssimo de Campos, acompanhou a prefeita Lucimar Sacre de Campos à inauguração, e, afirmou que o ‘Espaço Fit VG 4’ é mais uma obra que trará benefícios especialmente à população. “O Jardim dos Estados é hoje um dos melhores bairros de Várzea Grande, possui asfalto, iluminação, calçamento, abastecimento de água e agora precisa de aparelhos públicos como este inaugurado hoje pela prefeita Lucimar Campos. Um bairro com cerca de 40 anos que cresceu e desenvolveu com a cidade. Renovo minhas energias em poder participar dessa inauguração junto com esta comunidade, em um bairro que ajudei a fundar no passado”, disse o senador.

Para o vereador Edilei Roque de Cesário, também conhecido por “Neni do Chimarrão” o novo espaço inaugurado e todo complexo revitalizado têm grande importância para os moradores do bairro Jardim dos Estados. “São equipamentos para crianças, jovens e adultos poderem praticar esportes e ter momentos de socialização entre as pessoas da comunidade. O espaço reúne todas as condições de conforto e segurança para os moradores terem mobilidade e praticarem atividades físicas. Sinto-me feliz e completamente realizado, pois também moro neste bairro. Quero agradecer à prefeita Lucimar Campos por atender as minhas indicações”, destacou o vereador, representando o Legislativo municipal.

“A praça revitalizada e requalificada para a comunidade também receberá atendimento de profissionais de educação física, com aulas e orientações de como melhor usar os equipamentos, assim como nos outros três ‘Espaços Fit VG’”, disse o superintendente de Esportes e Lazer municipal, Jadir Pereira. As demais unidades estão instaladas na Avenida 31 de Março no 'Via 31 Esportiva', no residencial Alice Gonçalves e no bairro Cristo Rei ao lado da Biblioteca Municipal Professora Laurinda Pereira.

“Quero parabenizar mais uma vez ao povo de Várzea Grande e hoje especialmente, aqui do bairro Jardim dos Estados. Lembrando da importância que os vereadores possuem no envolvimento da gestão pública, trazendo as demandas pontuais de cada comunidade. Os benefícios têm chegado até vocês porque a Câmara de Vereadores está trabalhando ao nosso lado. Nós precisamos verdadeiramente estar juntos e preocupados buscando benefícios para a melhoria da comunidade”, ressaltou a prefeita Lucimar Sacre de Campos.

Para o morador do bairro, sargento Denival Galibert, a academia vai trazer muita qualidade de vida para a população. “É muito bom, porque as pessoas estavam precisando não só se exercitar, mas de um equipamento para lazer e diversão. Antes, aqui estava abandonado, mas agora temos a academia e o parquinho para as crianças, além do campo de futebol”, afirmou.

A corretora de imóveis e moradora do Jardim dos Estados, Donizete Franco, chamou a atenção para a valorização do bairro que reside. “Trabalho com imóveis e sei que nosso bairro está mais valorizado agora. As áreas de lazer são importantes, eu por exemplo caminhava todos os dias na Avenida Júlio Campos, que dá acesso ao bairro. Agora poderei caminhar aqui pertinho de casa”, disse.

Maria da Conceição reside no bairro há 30 anos e ao saber da inauguração não perdeu tempo, levou suas duas filhas menores para aproveitar o espaço. “Nunca tivemos uma área de lazer assim. Isso é um privilégio, espero que a população coopere e ajude a cuidar, pois é um patrimônio de todos. A prefeita Lucimar está de parabéns”, afirmou.

“Temos 1,5 mil famílias no bairro, isso sem falar nas comunidades ao redor. Todos serão beneficiados”, declarou a presidente do bairro Jardim dos Estados, Leonice Ribeiro de Queiroz. Para a família do homenageado, a revitalização e nova inauguração é motivo de orgulho. “Meu pai Artur Bento Veronez, foi um dos fundadores do bairro e como gostava muito de futebol também conquistou este campinho que hoje se tornou um miniestádio, além de toda a estrutura ao redor, estamos muito felizes pela homenagem”, disse Elaine Veronez.

Por: Rafaela Maximiano – Secom/VG