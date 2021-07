Prefeitura de Várzea Grande lamenta morte da servidora Joenice Alves nesta manhã

O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE-VG) encerra hoje, 24.07, o Mutirão de Atendimento para regularização de água e renegociação de dívidas nos bairros Nova Ipê, Nova Esperança, Clóvis Vetorato, Manancial, Manaira e Chapéu do Sol. O atendimento será feito até às 12h deste sábado, na Escola Municipal Benedita Bernardina Curvo, localizada no bairro Nova Esperança, e também na agência comercial do DAE-VG no centro de Várzea Grande (em frente ao terminal André Maggi).

Na negociação de débitos será concedido aos inadimplentes descontos em multa moratória, juros de mora e multa de infração, além da realização de parcelamento. Conforme consta da Lei Municipal nº 4.753/2021, será concedido o seguinte benefício:

– Para pagamento à vista, desconto de 100% sobre o valor da multa moratória e do juro de mora.

– Para pagamento parcelado em 12 vezes, desconto de 80%.

– Para pagamento em 24 vezes, desconto de 60%.

– Para pagamento em 36 vezes, desconto de 35%.

No entanto, conforme a consta na Lei, mesmo com as mudanças na quantidade de parcelas e no percentual, permanece a entrada mínima de 10%.

Já no caso de débito decorrente de multa de infração, pagamento à vista com desconto de 50% sobre o valor total da multa.

Pagamento parcelado em 12 vezes, sem incidência de descontos, com entrada de 20% sobre o valor da multa de infração.

Ainda de acordo com a Lei Municipal, o débito remanescente será pago em parcelas mensais e sucessivas, embutidas nas faturas de água e esgoto subsequentes.

Durante o Mutirão de Atendimento do DAE-VG, os moradores dessas regiões poderão ainda fazer a regularização do abastecimento de água junto a autarquia. Para isso, basta apresentar a seguinte documentação:

Pessoa Física (original e cópia):

– Documento de identificação com foto e CPF;

– Comprovante de localização do imóvel ou de vizinho.

Pessoa Jurídica (original e cópia):

– Escritura de compra e venda ou;

– Contrato de compra e venda ou;

– Contrato de locação com firma reconhecida em cartório.

Para o diretor presidente do DAE-VG, Carlos Alberto Simões de Arruda, essa é uma oportunidade para que os consumidores possam regularizar seus débitos e o abastecimento nos imóveis. “Esta é uma oportunidade que o município está proporcionando para os consumidores para que aconteça o cadastro positivo e, ao mesmo tempo, que haja um consumo mais equilibrado”.

No dia 26 de julho será executado nesses bairros atendidos pelo mutirão o corte geral de todos os consumidores inadimplentes e sem cadastramento.

Não perca a oportunidade! A regularização evita transtorno, aplicação de multas e ainda medidas mais severas, pois o furto de água é crime (art. 155 do Código Penal).