Prefeitura de Várzea Grande será parceira da 27ª Romaria Nossa Senhora da Salette

Localizado na estrada da Praia Grande, no bairro Costa Verde em Várzea Grande, o Santuário Arquiodicesando de Nossa Senhora da Salette, único Saletino no Centro Oeste, se prepara para realizar sua 27ª Romaria em homenagem à Virgem que apareceu para dois pastorzinhos nos Alpes franceses em 19 de setembro de 1846. Com objetivo de solicitar apoio logístico e técnico aos participantes, uma comitiva chefiada pelo pároco Marcos dos Santos da Paróquia Nossa Senhora da Guia, se reuniu com a prefeita Lucimar Sacre de Campos.

“Como acontece todos os anos muitas pessoas se deslocam a Várzea Grande, para agradecer as graças alcançada a Nossa Senhora da Salette, e este ano não será diferente. Pessoas, não somente de Mato Grosso ou do Centro-Oeste, mas de todo o país virão, e a Prefeitura será parceria deste evento ajudando a divulgar a Romaria que já é tradicional em nossa cidade, e, à proporcionar aos devotos uma peregrinação tranquila e segura, para que possamos todos dedicar este momento à reflexão”, declarou a prefeita Lucimar Sacre de Campos.

Segundo padre Marcos dos Santos os preparativos para a “27ª Romaria Nossa Senhora da Salette” iniciam de 12 a 20 de setembro com a novena preparatória que este ano terá o Tema: “Com Maria da Salette, enviados em missão”. “O tema se justifica pela celebração do Mês Missionário que o Papa Francisco convocou para o próximo mês de outubro em todo o mundo. O Papa relembra que a missão fundamental da igreja Católica é de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo para a construção da civilização do amor segundo os princípios do Reino de Deus, inclusive com a definição de Políticas Públicas para o surgimento do autêntico bem comum, na promoção da justiça e da jaz. A novena preparatória da Romaria concentrará sua atenção nesse valioso conteúdo”, explicou o pároco.

A missa comemorativa está marcada para o dia 22 de setembro às 9h. “Já a partir das 7h do dia 22 de setembro, ofereceremos um café da manhã para os romeiros no Centro Pastoral Padre Aldacir Carniel – CEPAC, em seguida sairemos em procissão até o Santuário de Nossa Senhora da Salette, no bairro Costa Verde, onde realizaremos a missa. As festividades continuarão até as 17h”, detalha padre Marcos dos Santos.

“Não poderíamos deixar de participar deste evento que reúne e se compromete com a família, os jovens, os anciãos, e todos os trabalhadores que formam uma Várzea Grande mais forte e unida. As famílias várzea-grandenses não podem deixar de participar desta tradicional caminhada de fé”, convidou a prefeita Lucimar Sacre de Campos.

Por: Rafaela Maximiano – Secom/VG