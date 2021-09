Prefeitura deve cessar pagamento de horas extras de forma continuada

Clique para ampliar

Com a participação de 13 municípios do entorno de Primavera do Leste, o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) realiza, a partir das 19h desta quinta-feira (23), a primeira edição do projeto Conexão TCE, evento que tem por objetivo aproximar ainda mais o órgão de controle externo do Poder Público e aprimorar os resultados entregues à população.

O encontro será realizado no Sindicato Rural de Primavera do Leste e transmitido nos canais da prefeitura e do TCE-MT no YouTube.

“O Tribunal de Contas está trabalhando nessa aproximação com os municípios. Nesta primeira edição do Conexão TCE, estaremos com representantes de Primavera do Leste e mais 13 municípios do entorno para debatermos a importância do controle externo e desse contato orientativo com os gestores”, declarou o presidente do TCE-MT, conselheiro Guilherme Antonio Maluf.

A abertura do evento será feita pelo prefeito de Primavera do Leste, Leo Bortolin. Na sequência, ministram palestra o presidente Guilherme Antonio Maluf, o secretário da Assessoria Parlamentar (Aspar), Carlos Brito, e o secretário de Recursos (Serur), Manoel da Conceição da Silva.

Iniciativa da Aspar, o Conexão TCE contará com a participação de prefeitos, secretários municipais, controladores internos, procuradores municipais, vereadores e representantes de associações e da sociedade civil organizada de Primavera do Leste, Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Poxoréu, Dom Aquino, Campo Verde, Planalto da Serra, Nova Brasilândia, Jaciara, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Tesouro, Novo São Joaquim e Gaúcha do Norte.

Secretaria de Comunicação/TCE-MT

E-mail: imprensa@tce.mt.gov.br

Flickr: clique aqui