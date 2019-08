Prefeitura divulga concorrência pública para licitação do Contorno Leste

Seguindo o calendário do mês de conscientização da importância do aleitamento materno, as unidades básicas de saúde de Cuiabá estão intensificando as ações de orientação às gestantes, lactantes e puérperas.

São encontros, palestras e rodas de conversas sobre a importância da amamentação e os benefícios para as mães e seus bebês, como amamentar, cuidados com os recém-nascidos e a importância dos bancos de leite.

A diretora de Atenção Básica, Mirian Naschenveng explica que a iniciativa é uma das estratégias do Programa Saúde da Criança do Ministério da Saúde, para dar maior visibilidade às ações de promoção ao aleitamento materno exclusivo, pelo menos nos seis primeiros meses de vida da criança. “O Agosto Dourado foi criado para alertar a sociedade sobre a importância do leite materno para o desenvolvimento das crianças. O ato de amamentar até os primeiros seis meses de vida é capaz de reduzir em 13% a mortalidade de crianças menores de cinco anos e reduzir o risco de desenvolvimento de doenças crônicas como diabetes e hipertensão”, destacou.

Além dessas informações que contribuem para o fortalecimento do vínculo entre mãe e filho, algumas unidades de Saúde estão inovando nas temáticas. É o caso do Centro de Saúde do bairro Tijucal, que na última sexta-feira (09) formou parceria com os hospitais/maternidades Santa Helena e Geral e levou para mais de 100 mulheres, informações que vão desde a melhor posição para facilitar o nascimento da criança, o pós parto, e o conhecimento prévio da maternidade.

Segundo a enfermeira e Responsável Técnica do Santa Helena, Vanusa Cristina Pinto, que foi uma das palestrantes do evento, momentos como estes fazem com que as mães sintam-se mais acolhidas. “A gestação é o maior vínculo que mãe e filho podem estabelecer um com o outro. Mas em um momento em que todas as atenções estão voltadas para o bebê, informações simples como posições e situações que diminuem a dor na hora e após o parto e o fato de poder conhecer a maternidade a partir da trigésima semana faz com que essa mãe se sinta acolhida e protegida nesse momento tão importante”, enfatizou.

As participantes também receberam orientações sobre o Núcleo de Planejamento Familiar da regional Sul, que fica na Policlínica do Coxipó. Momento crucial para as famílias, segundo a enfermeira chefe do Tijucal, Lucimara Magalhães. “Nossas famílias atendidas possuem em sua maioria mais de três filhos. Então quisemos proporcionar também um momento para que elas conhecessem melhor o programa que vem como uma opção para os que desejam laquear e no caso dos homens fazer vasectomia”, completou.

Dentre as unidades que darão sequência ao Agosto Dourado nesta semana, estão os Programas de Saúde da Família (PSF) dos bairros Serra Dourada e Ouro Fino e a Clinica de Saúde da Família do CPA II.