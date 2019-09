Prefeitura divulga data de desembolso de projetos de literatura, artes cênicas e artes visuais

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, informa que o desembolso para os projetos culturais aprovados no edital FUNDO/2019, dos segmentos artes cênicas individual, artes visuais individual e literatura será realizado a partir do dia 10 de outubro.

O calendário de desembolso foi fruto de um compromisso assumido pela gestão em agosto, após reunião na sede da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo com cerca de 15 representantes dos aprovados no edital FUNDO/2019, edital este publicado em dezembro de 2018.

A expectativa é de que mais de 200 artistas se envolvam na execução dos projetos e contribuam nesta movimentação cultural, que tem potencial para girar a economia da cidade no setor de serviços, gerando renda.

“O cronograma vem sendo tratado como prioridade pela Secretaria de Cultura e também pela Secretaria de Fazenda, por determinação do prefeito Emanuel Pinheiro. É um investimento que está sendo feito em Cuiabá, no ano dos 300 anos com valores significativos. Já temos projetos sendo executados que são sucesso de público e teremos muitos outros para fomentar a cultura e o turismo da nossa capital”, comentou o secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Francisco Vuolo.

Até o momento, 11 projetos dos 51 aprovados no edital FUNDO/2019 já foram pagos e estão em processo de execução, dentre eles a “Rua do Rasqueado”, realizada toda quinta-feira e o projeto “Terra Brasilis”, que acontece neste domingo (29), no Parque das Águas. O montante da primeira etapa de desembolso foi de R$ 500 mil.

O objetivo é de que todos os projetos sejam executados efetivamente. Por isso, a Secretaria de Cultura vai acompanhar a execução de cada um e está com as portas abertas, assim como o Conselho Municipal de Cultura se coloca à disposição para readequações na execução dos projetos e futuras prestações de contas, de acordo com o cronograma de pagamento, além de quaisquer outras dúvidas relacionadas.

A cada liberação de recurso será apresentado um cronograma, por motivo de transparência para que a sociedade também acompanhe a execução dos projetos, participe e fiscalize o uso do dinheiro público. Todos os 51 projetos do edital FUNDO/2019 foram selecionados de acordo com critérios estabelecidos pelos conselheiros do Conselho Municipal de Cultura.