Prefeitura divulga lista de aprovados e não aprovados em recurso para o Nico Baracat III

Em seu trabalho de reestruturação da rede de saúde pública municipal, o prefeito Emanuel Pinheiro focou seus esforços em 2019 na Atenção Terciária, que atende média e alta complexidade. A abertura de 100% do Hospital Municipal de Cuiabá – HMC foi a principal preocupação do gestor na área da saúde no ano passado.

Em 2020 o foco da Secretaria Municipal de Saúde se voltará totalmente para a Atenção Básica, seguindo a determinação do prefeito, mas a intensificação dos trabalhos neste segmento já começou ainda em 2019. Um exemplo deste crescimento é o segmento da saúde bucal, que triplicou o número de equipes na Atenção Básica apenas nesta gestão.

Em dezembro, todas as equipes da saúde bucal do município fizeram apresentações das ações realizadas durante todo o ano de 2019. A reunião contou com a presença do secretário municipal de Saúde, Luiz Antonio Pôssas de Carvalho, que confirmou o trabalho de fortalecimento da Atenção Básica. “Em 2020 todas as unidades da Básica que ainda não foram reformadas passarão por reformas e ampliações, e as que ainda não tem equipes de Odontologia passarão a ter. Voltaremos nossos esforços para a prevenção, que é o foco da Básica, e a consolidação da saúde bucal nas unidades é parte fundamental desta reestruturação”, comentou o secretário.

De acordo com informações do coordenador de saúde bucal da SMS, Renei Lara da Silva, desde que o prefeito Emanuel Pinheiro assumiu a gestão municipal, em 2017, o número de equipes de saúde bucal no município passou de 9 para 27. “Esta ampliação no número de equipes da bucal foi uma promessa de campanha do prefeito, e ele vem seguindo à risca. Conseguimos inclusive implantar uma equipe no Consultório de Rua, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade. Estas pessoas têm a oportunidade de fazer o tratamento odontológico completo, até mesmo com reabilitação protética, caso seja necessário”, revelou o coordenador.

Para o prefeito, a intenção é criar no mínimo mais 13 equipes de saúde bucal este ano. “Vamos abrir novos postos de saúde e reformar e ampliar os que ainda não passaram por essa manutenção. E a idéia é que todos os postos contem com tratamento odontológico. Se implantarmos mais 13 equipes, chegaremos ao número que prometi em campanha, que é de 40 equipes. Mas esse número poderá ser ainda maior, se tudo correr como o planejado”, concluiu Pinheiro.