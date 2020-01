Prefeitura divulga lista de pré-aprovados para sorteio do Residencial Nico Baracat III

Com o objetivo de melhorar o processo ensino e aprendizagem a Prefeitura de Cuiabá investiu, em 2019, R$ 2.093.045,93 na aquisição de novos mobiliários para a rede pública municipal de Ensino. A iniciativa faz parte do projeto de renovação e modernização das unidades educacionais, que inclui ainda melhorias na infraestrutura com reformas e reconstruções, e vem sendo feita gradualmente pela gestão Emanuel Pinheiro.

“Os investimentos buscam oferecer um Ensino de qualidade e melhores condições para atender as necessidades dos nossos alunos e professores, dentro das salas de aula. Assim como uma infraestrutura adequada, o mobiliário escolar é essencial no processo educacional, tornando o ambiente educativo e favorável à aprendizagem. Todos os nossos 53 mil alunos precisam de um espaço seguro, confortável e alegre para que seu desenvolvimento aconteça plenamente. Sabemos que temos muito a fazer, mas nesses quatro últimos anos avançamos bastante e hoje a Educação de Cuiabá é um case de sucesso”, destacou o prefeito.

De acordo com levantamento feito pela Diretoria Administrativa e Patrimônio (DAP) da Secretaria Municipal de Educação, de janeiro a dezembro do ano passado entre os 2. 823 móveis (armários, arquivos, mesas, conjuntos, sofás, longarinas, cadeiras e outros), 75 eletrodomésticos (geladeira, fogão, freezer, ventiladores, purificadores, liquidificadores, espremedores, máquinas de lavar e outros), 64 eletrônicos (leitores biométricos, microcomputadores, impressoras, projetores multimídia, e outros), oito brinquedos educativos (túneis lúdico, chute a gol, gira pato) e 213 aparelhos de ar condicionado, do Programa Climatizar é Humanizar (de 9.000, 12.000, 18.000 e 36.000 BTUS), foram investidos R$ 2.016.796,95.

No item brinquedos educativos, no período de janeiro a dezembro de 2019, foram adquiridos mais 218 brinquedos entre gangorras, escorregadores, carrossel gira gira, túnel lúdico e parquinho, totalizando um investimento de R$ 76.248,98.

O secretário de Educação de Cuiabá, Alex Vieira Passos disse que com essas medidas, a gestão está garantindo um ambiente mais adequado para o aprendizado. “Além das melhorias que estamos promovendo na estrutura física das unidades com a reconstrução de escolas, reformas, ampliações e revitalização, na parte pedagógica os novos mobiliários e equipamentos proporcionam um ambiente adequado para que os nossos alunos avancem no aprendizado. É a marca da gestão Emanuel Pinheiro, uma gestão que se preocupa com as pessoas e a qualidade do Ensino”, ressaltou o secretário de Educação, Alex Vieira Passos.

Saiba mais

A aquisição de mobiliário escolar, é uma ação que envolve o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o Plano de Ações Articuladas (PAR), com contrapartida do Município. O objetivo do programa é renovar e padronizar os mobiliários das escolas no país, garantindo qualidade e conforto para estudantes e professores nas salas de aula, contribuindo para a permanência dos alunos nas escolas.