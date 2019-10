Prefeitura e IBGE estreitam parceria para realização do Censo Demográfico 2020

Representantes da Prefeitura de Cuiabá e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizaram nesta semana, a primeira reunião de planejamento e acompanhamento do Censo Demográfico 2020. Os encontros, que acontecerão periodicamente, são ferramentas utilizadas para que as duas instituições alinhem as medidas necessárias para o bom desenvolvimento do trabalho a ser efetuado nas comunidades cuiabanas.

De acordo com o cronograma montado pelo IBGE e apresentado durante a reunião, realizada na quarta-feira (02), a etapa de coleta do Censo 2020 ocorrerá entre os meses de agosto e outubro do próximo ano. Nesse período, será aplicado um questionário básico, com 26 perguntas, em aproximadamente 71 milhões de domicílios brasileiros. Em 10% desse total, também será empregue um questionário da amostra, com 76 questões mais detalhadas. Em Cuiabá, a expectativa é de que mais de 187 mil moradias sejam visitadas.

Foram debatidas na reunião pautas como o fornecimento de informações para atualização do mapeamento local, auxílio na montagem de cinco postos de coletas, que serão distribuídos estrategicamente nas regiões, e o apoio na logística de cobertura do território municipal. Além disso, outra medida a ser colocada em prática, por meio da parceria, é colaboração do Município na divulgação do processo seletivo para a contratação de mão de obra.

“A Prefeitura está com as portas abertas para somar. Sabemos que todos os dados do censo são úteis para o próprio Município, pois nos dão um retrato fiel da realidade vivida pela população em diferentes áreas. Dessa forma, essas informações ajudam a criar políticas públicas de acordo com as características de cada comunidade. Portanto, vamos buscar fortalecer essa parceria e, dentro do que for possível, contribuir com toda estrutura necessária para desenvolver esse trabalho”, comenta o prefeito Emanuel Pinheiro.

PROCESSO SELETIVO

No dia 25 de setembro, o Instituto abriu um processo seletivo com 76 vagas, de nível médio, para Mato Grosso, sendo 38 somente em Cuiabá. Para a Capital, as vagas disponíveis são para Agente Censitário Operacional (ACO), com remuneração de R$ 1.700 e previsão de contrato de 12 meses. Para o restante do estado, a concorrência é para a função de Coordenador Censitário Subárea (CCS), com salário de R$ 3.100 e mesmo período de tempo de vínculo.

As inscrições podem ser feitas, até o dia 15 de outubro, pelo site da Fundação Getúlio Vargas e as provas serão aplicadas no dia 8 de dezembro. Todas as informações sobre o processo seletivo do IBGE podem ser obtidas pelo telefone 0800 2834628 ou pelo e-mail concursoibgepss2019@fgv.br.

Participaram do encontro a chefe da Unidade de Pesquisa do IBGE Mato Grosso, Millane Chaves, o chefe de gabinete do prefeito, Antônio Monreal Neto, o superintendente do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Urbano (IPDU), Marcio Puga, a secretária-adjunta de Planejamento, Simone Emília Cavasin Neves, o secretário-adjunto de Relações Comunitárias, Jonail da Costa, e o assessor técnico da Secretaria de Governo, Renato Anselmo.