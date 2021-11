Prefeitura é parceira do projeto de capacitação de guias de turismo e condutores no Estado

Neste sábado (27), a campanha de imunização contra a Covid-19 “Vacina Cuiabá – sua vida em primeiro lugar” funcionará na Assembleia Legislativa, e no drive thru do Sesi Papa e da UFMT. Os três locais funcionarão das 8h às 12h. Caso alguém esteja agendado para tomar a segunda dose no Senai Porto, poderá se dirigir a um dos outros locais que estarão abertos.

O polo temporário do Pantanal Shopping também estará aberto neste sábado, com todas as vacinas contra o coronavírus. A vacinação funcionará no local das 10h às 20h, no Espaço Sustentabilidade (1º Piso).

Assembleia Legislativa – 8h às 12h (todas as vacinas)

UFMT – 8h às 12h (todas as vacinas)

Sesi Papa – 8h às 12h (todas as vacinas)

Pantanal Shopping – 10h às 20h (todas as vacinas)

Público da vacinação

Neste momento a campanha de imunização está vacinando pessoas com a segunda dose, para aqueles que tomaram a primeira de Pfizer ou Astrazeneca há pelo menos 56 dias ou 21 dias, no caso da Coronavac. Também estão sendo vacinados com a dose de reforço pessoas a partir de 60 anos e os trabalhadores da saúde. Esses dois grupos precisam ter no mínimo 5 meses que tomaram a segunda dose para tomarem a dose de reforço. Os imunossuprimidos também devem buscar a dose de reforço, mas no caso deles a vacina deve ser tomada 28 dias após a segunda dose.

Quem tem acima de 12 anos de idade e ainda não tomou nenhuma dose da vacina, também já pode fazer o cadastro através do site www.vacina.cuiaba.mt.gov.br e se dirigir diretamente ao polo, sem necessidade de aguardar o agendamento, munido de documento com foto e comprovante de residência. Menores de idade devem estar acompanhados de um dos pais ou responsável maior de idade.