Prefeitura e Unimed assinam contrato de adesão para plano de saúde do funcionalismo público

Servidores públicos da Prefeitura de Várzea Grande já podem fazer adesão ao plano de saúde Unimed Cuiabá. Os dependentes – filhos até 24 anos, cônjuge e/ou companheiro – também poderão participar do beneficio de saúde particular. Os servidores que aderirem nesta primeira etapa – até 24 de outubro – fica isento em 100% de carência. A partir de novembro já existe uma nova tabela com valores diferenciados para aquisição do plano. O convênio é realizado direto entre a prestadora de serviços de saúde e o servidor público.

A Prefeitura de Várzea Grande e Atitude Vendas assinaram no inicio de outubro o contrato de adesão do plano de saúde. O novo plano visa contemplar 7,5 mil servidores públicos. A empresa oferece 4 modalidades do produto, Unimed Fácil; Unimed Flex; Unimed Super Class – Nacional e Estadual e Unimed Premium Nacional. O reajuste ocorrerá anualmente para o reequilíbrio econômico do contrato e será composto pelo reajuste técnico financeiro.

Conforme o superintendente de Gestão de Pessoas da Secretaria de Administração, Marcos Rodrigues da Silva, o plano oferece assistência integral à saúde dos servidores com segmentação ambulatorial, hospitalar com obstetrícia e garante cobertura total do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Para ingressar no plano, os servidores públicos interessados deverão assinar o termo de adesão para formalizar a sua inclusão e de seus respectivos dependentes. O novo plano não terá carência e mudança de valor quando houver alteração de faixa etária. Para os titulares é indispensável cópia do RG e CPF, comprovante de endereço, declaração de saúde preenchida e assinada, carta de orientação o beneficiário e cartão SUS. Para dependentes, cópia de certidão de nascimento, casamento, declaração de união estável; cópia de RG e CPF, declaração de saúde e carta de orientação ao beneficiário.

Por ser um plano que tem coparticipação, quando utilizada a rede credenciada para consultas e exames, os participantes também pagam de 10% a 30% do valor, que é descontado na fatura subsequente.

Com a adesão, os servidores também terão direito à estrutura de atendimento da Unimed Cuiabá. A estrutura garante médicos de diversas especialidades, como ginecologia, clínica geral, pediatria, cardiologia, ortopedia e oftalmologia, entre outros. A adesão não é obrigatória.

Nos próximos dias os interessados podem esclarecer dúvidas e formalizar a adesão, caso tenham interesse. Quem quiser mais informações pode entrar em contato com Central de Vendas pelo telefone 3052.3008/ 99802.3008.

Por: Claudia Joséh – Secom/VG