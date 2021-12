Prefeitura encerra ano pagando folha cheia, inclusive encargos e confirma recomposição salarial para janeiro

A Prefeitura de Várzea Grande encerra o ano de 2021 sem dívidas. A começar pelo salário de todos os servidores em atividade que foram pagos nesta segunda-feira (27/12), além de encargos e fornecedores que seguem sendo pagos até quarta-feira, dia 29. A Secretaria de Gestão Fazendária informa que somente a folha bruta de dezembro corresponde a R$ 31.059 milhões.

O prefeito Kalil Baracat também confirmou para janeiro de 2022 a concessão de 7% como forma de recomposição salarial e a progressão de enquadramento por nível, que na prática coloca em dia o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), adicionando um diferencial ao salário-base dos servidores.

“É importante salientar que a boa saúde financeira da prefeitura de Várzea Grande nos permite quitar dentro do mês trabalhado, além do salário, os encargos financeiros que obrigatoriamente só seriam pagos em janeiro. A exemplo dos repasses do INSS, do Imposto de Renda e consignados de cada servidor. Adiantando esses valores, iniciaremos o ano do zero, sem dívidas e sem movimentações financeiras também. O orçamento de 2022 será aberto somente no decorrer de janeiro”, destaca a secretária de gestão fazendária, Lucinéia dos Santos Ribeiro, pontuando que a saúde financeira do Município permite não apenas o pagamento em dia – obrigação de qualquer gestor – bem como a recomposição salarial “dentro do que preconiza a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) que limita os gastos com salários e encargos de servidores públicos até o máximo de 60% das receitas”.

A gestora também lembra que o zelo com o dinheiro público permitiu ao Executivo Municipal injetar somente neste final de dezembro, quase R$ 60 milhões na economia de Várzea Grande. “Como já divulgado pelo prefeito Kalil Baracat, nossos esforços foram concentrados para honrar a folha salarial e também os outros compromissos, como pagamento de dívidas e custeio da máquina”, pontua.

Segundo dados da Gestão Fazendária, a folha líquida de dezembro soma R$ 22.395 milhões e R$ 8.664 milhões de encargos. Totalizando os R$ 31.059 milhões brutos. Ainda no mês de dezembro, foram pagos os encargos sociais da folha salarial de novembro no valor de R$ 5.440 milhões e o décimo terceiro salários dos funcionários e encargos no valor de R$ 23 milhões.

Para o prefeito Kalil Baracat mais um compromisso honrado, o de conseguir encerrar seu primeiro ano de mandato com 100% dos compromissos financeiros com fornecedores, servidores e encargos, quitados. “Sabemos do período difícil e incerto em relação à economia. O poder de compra das famílias foi reduzido, a inflação segue em ascensão no nosso País e nada mais justo do que manter o pagamento dos salários em dia aos nossos servidores. Quem planejou férias, pequenas reformas em casa, aquisição de itens de maior valor agregado, pode seguir com a meta, pois os pagamentos de salários e do abono do 13º foram todos quitados”.

Kalil destacou ainda que todas as adversidades derivadas do momento pandêmico que ele herdou não impediram avanços históricos na cidade. “Tenho orgulho em dizer que nesse primeiro ano de mandato realizamos investimentos de R$ 500 milhões em infraestrutura, especialmente na ampliação do sistema de abastecimento de água e na pavimentação asfáltica. Vamos pagar a reposição inflacionária aos nossos servidores, bem como, promover correções na elevação de nível e manter em dia o pagamento aos servidores. Esse esforço é justo, nossa cidade, nossa população e nossos servidores merecem, pois eles (servidores) são a mão do Poder Executivo que leva saúde, segurança, social, educação e outros serviços para atender a população”.

O secretário de Administração, Anderson Silva, pontuou que essas correções junto aos servidores municipais era uma demanda antiga e que tornou ainda mais latente com a COVID-19, por todos os seus desdobramentos e impactos sobre o poder de compra das famílias. “Acredito que o percentual da RGA, em 7%, deve ser um dos maiores do País. Poucas administrações públicas poderão arcar com um extra como esse no próximo ano, quiçá ainda, dentro deste mandato”, disse.