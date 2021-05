Prefeitura entrega 6 mil cartões e Secretaria de Assistência Social segue distribuição parcial

A Prefeitura Municipal de Várzea Grande já realizou a entrega de seis mil cartões do programa Ser Família Emergencial para as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social e que foram cadastradas pela Secretaria de Assistência Social do município. O benefício, criado pelo Governo do Estado de Mato Grosso, dá acesso à transferência no valor de R$ 150,00, para serem utilizados, exclusivamente, na compra de produtos alimentícios.

As entregas dos cartões estão sendo feitas de forma descentralizada, por meio dos Centros de Referência em Assistência Social – CRAS – de cada região, seguindo todos os protocolos de biossegurança. Para que não haja aglomeração, as equipes fazem o atendimento de acordo com o cronograma estabelecido pela pasta, onde consta a data, o horário e a disposição da mesa que o beneficiário deverá procurar para o procedimento.

Como destaca a coordenadora de Proteção Social Básica, Bernadete Miranda, as entregas dos cartões já foram feitas às famílias residentes nas regiões e áreas de abrangência do Centro, Santa Maria, Cristo Rei e São Mateus, com quatro etapas concluídas. “Em cada etapa, a equipe da Secretaria de Assistência Social realiza a entrega de 1.700 cartões para as famílias devidamente inscritas nos programas federais por meio do Cadastro Único”, disse a servidora, lembrando que para que não haja nenhum desencontro de informação, a equipe faz o contato direto com o beneficiário por ligação celular ou atendimento presencial na própria sede da secretaria.

A secretaria da pasta, Eliamara Araújo, lembra que o Ser Família Emergencial é um programa aliado a outros projetos idealizados pela Prefeitura Municipal. que também beneficiam as famílias carentes de diversas regiões, com kits de cestas básicas e produtos de higiene. “E essa tem sido uma das preocupações do prefeito Kalil Baracat e, principalmente, da primeira-dama Kika Dorilêo Baracat, que tem um olhar sensível às causas sociais”, disse a gestora, destacando que em Várzea Grande cerca de 14 mil famílias serão beneficiadas.

Nesta quinta-feira (27), será a vez dos moradores da região do Jardim Glória (Região Norte) irem buscar os cartões do Programa Ser Família Emergencial. A entrega acontece na Paróquia São Sebastião – localizada na Avenida Júlio Campos – 3777. Vale destacar que a entrega dos cartões obedecerá as normas sanitárias vigentes do município.

A coordenadora de Proteção Social Básica, Bernadete Miranda, pede que os beneficiários se atentem ao horário estabelecido pela Secretaria de Assistência Social, evitando aglomeração. “Necessário que as famílias levem o número do NIS e do CPF e que só se dirijam ao local no horário estabelecido na lista para a entrega dos cartões”, completou.