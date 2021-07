Prefeitura entrega sopa, cobertores e acolhe pessoas em situação de rua

A campanha de vacinação contra a Covid-19 chega para os jovens de 25 a 29 anos, em Várzea Grande. Neste sábado (31.07), o público desta faixa etária será vacinado no Parque Berneck, em sistema drive-thru, e no ponto fixo do Univag, onde também será realizada a imunização das pessoas além da faixa etária de 30 anos acima, conforme agendamento.

Já no ponto do Ginásio Poliesportivo Fiotão, serão vacinadas as pessoas da faixa etária de 30 anos acima, idosos, e grupos prioritários. O horário será o mesmo para os três pontos, inicia às 8h e término previsto para às 16h.

Como explica o secretário de Saúde, Gonçalo de Barros, cada ponto possui sua especificidade, ou seja, o fluxo depende da escolha da pessoa na hora do cadastramento.

“O ponto do Fiotão é o mais procurado, pela preferência das pessoas na hora do cadastro, por isso ainda estamos vacinando as pessoas de 30 anos acima, que escolheram este ponto. Os idosos e as pessoas com comorbidades também têm a preferência pelo ponto do Fiotão, talvez pela sua localização e facilidade por estar localizado ao lado do Terminal de ônibus André Maggi. Concluindo a imunização destes públicos, já vamos chamar os jovens de 25 a 29 anos que escolheram o Fiotão. O Parque Berneck, por exemplo, é o ponto mais escolhido pelos jovens, por isso o fluxo do ponto é mais rápido, o que possibilitará às equipes imunizar um grande número de jovens neste local neste sábado. Alertando que os idosos podem espontaneamente comparecerem a qualquer destes pontos para a sua imunização, é só levar documento com foto”, explicou Gonçalo de Barros.

Segundo o secretário, a cada dois ou três dias, Várzea Grande vai fazer alterações em seu planejamento de vacinação, desde o calendário, passando pelas faixas etárias e insistindo no Resgate Cidadão para vacinar aqueles que por qualquer motivo perderam a primeira ou a segunda dose da vacina de 60 anos acima. “Esta nova estratégia é necessária, porque só avançamos na campanha, conforme a disponibilização de imunizantes, que chegam de forma fracionada”.

O alerta dado pela Secretária de Saúde de Várzea Grande é o de que só serão vacinados aqueles que fizeram seu agendamento, portanto é importante acessar o site oficial da Prefeitura de Várzea Grande pelo endereço www.varzeagrande.mt.gov.br, na aba IMUNIZAÇÃO VÁRZEA GRANDE e realizar o pré-cadastro ou confirmar a validação do mesmo pela Saúde, que informa a data de vacinação, horário e local. Exceto os idosos acima de 60 anos, que será feito o cadastro nos pontos de vacinação, na garantia da imunização. Os jovens precisam apresentar no ato da vacinação, somente um documento original com foto, o mesmo os idosos, os demais com comorbidades devem respeitar as regras e documentos exigidos.