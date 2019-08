Prefeitura estuda ligação da Avenida do CPA com a República do Líbano

Durante a inauguração da primeira sala de ballet do programa Siminina, realizada nesta quinta-feira (08.08), no distrito do Sucuri, o presidente da Associação de Moradores, Valdivino Santana, afirmou que o atual prefeito da Capital, Emanuel Pinheiro, tem sido um dos melhores gestores dos últimos anos, sobretudo na relação com o movimento comunitário.

“Nós tivemos o ex-prefeito Meirelles que foi o melhor prefeito junto com o movimento comunitário e agora Emanuel Pinheiro tem sido um dos melhores não só pelas obras como esta sala de ballet belíssima, mas por estar junto aos bairros, perto das pessoas, fazendo valer seu compromisso que é cuidar da gente”, frisou.

O Distrito do Sucuri tem sido uma das principais comunidades beneficiadas pela gestão municipal. Foi na região rural que a atual administração inaugurou a 16ª unidade do Siminina e a primeira da gestão.

São 95 meninas atendidas pelo Siminina com todo o conjunto de ações implantadas nesta gestão, como aulas de ballet, plantio de hortifruti, judô, fanfarra, artesanato e muito mais.

Para a primeira-dama Márcia Pinheiro, é exatamente esse o compromisso da gestão municipal e seus trabalhos voluntários têm seguido a mesma linha de humanização e cuidado com a pessoa humana.

“Quando levamos oportunidade para essas crianças praticarem atividades como ballet, ainda mais em comunidades distante do centro é porque estamos pensando nas pessoas. O nosso compromisso é justamente oferecer oportunidade pra as pessoas e nessa linha tem sido o Siminina, onde temos buscado parceiros e amigos que estão ajudando a promover mais inclusão social para que no futuro essas meninas venham a se tornar grandes mulheres”, disse.

A construção da sala de ballet é fruto de parceria com empresas que destinaram parte da arrecadação do evento Moda Kids, realizado em julho, o qual também tem envolvimento com o programa Siminina.

Os recursos foram aplicados em três salas de ballet de três unidades do programa diferentes: Jardim Fortaleza, Santa Izabel e Distrito Sucuri, a última já com os trabalhos de construção finalizados, com aparatos de ballet (Barras fixas), espelhos e decoração a caráter.

“É muito gostoso e gratificante ver o sorriso no rosto dessas crianças realizando um projeto que muitas vezes elas não possuem condições de estar pagando uma aula de ballet e fazer parte da realização disso é de enorme alegria porquê venho de uma comunidade como a do Sucuri e me remeteu ao passado, eu me vi porquê nós não tínhamos oportunidade e oferecer isso é muito bom” destacou Elaine Cristina, da loja FC Kids.