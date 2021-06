Prefeitura implanta placas orientativas para motoristas que transitam nas proximidades dos parques 

Se você ainda não se inscreveu no Enem Digital, ganhou mais uma oportunidade para participar. As inscrições estarão abertas até o dia 21 de junho AQUI. A ação, executada pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico é voltada para preparar aqueles que desejam realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), visando o ingresso ao ensino superior. Se você já se inscreveu, verifique AQUI a lista de inscritos.

O Enem Digital faz parte do Programa Pra Frente Cuiabá, lançado pelo prefeito Emanuel Pinheiro em maio deste ano. A ação é executada pela Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico.

“Educação não é gasto, é investimento e na minha gestão faço questão de investir cada vez mais, porque quero ver minha gente melhor de vida, com bom emprego, quero ver minha gente com acesso à universidade, sonhando cada vez mais alto”, disse o prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro.

O público alvo do Enem Digital são pessoas residentes em Cuiabá, que já concluíram ou que concluirão até dezembro de 2021 o 3º ano do ensino médio. O candidato deve, necessariamente, ter origem escolar pública, preferencialmente que a renda familiar seja de até três salários mínimos ou renda per capita de até meio salário mínimo. Pessoas que já possuem nível superior ou que já estejam matriculados em algum curso de nível superior não poderão participar.

“Estamos prorrogando as inscrições, dando mais uma oportunidade para que a população vá de encontro com o sonho de cursar o ensino superior. Estamos investindo em capital humano, cumprindo a determinação do prefeito de valorizar as pessoas, de colocar a população cuiabana em primeiro lugar”, disse o secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo.

De acordo com as informações desta primeira fase de análise de inscritos, cerca de 70% são mulheres e entre os grupos etários, os mais interessados são os maiores de 25 anos, seguidos pelos menores de 18 anos.

Aqueles que enviaram a documentação devidamente correta, receberão e-mail de confirmação de matrícula e poderão acessar a plataforma de estudos. Os demais deverão enviar os documentos para o seguinte e-mail: enem.digital@cuiaba.mt.gov.br.

Os que não conseguirem obter junto as suas unidades de ensino as declarações de escolaridades, podem preencher uma auto declaração informando os dados da escola de origem, se comprometendo a fornecer dados verídicos. No caso de pessoas menor de idade, a declaração é preenchida pelo responsável legal.

O Enem Digital será um curso híbrido, com 26 semanas de aulas online, seis semanas de aulas presenciais em quatro polos, um em cada região de Cuiabá e mais 08 aulas semanais de tutorias, um reforço a mais para quem quer se aprofundar nos estudos. O conteúdo será disponibilizado em plataforma criada pelo Instituto Ideaes, parceiro da ação.

Serão ministradas aulas de todas as disciplinas: gramática, interpretação de texto, redação, espanhol e inglês, história geral e do Brasil, geografia geral e do Brasil, filosofia, sociologia, matemática, química, física e biologia.

Ao fim do curso, os estudantes poderão se candidatar para uma das 210 vagas de estágio remunerado que o Executivo Municipal de Cuiabá vai disponibilizar em sua estrutura de Secretarias e órgãos.