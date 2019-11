Prefeitura informa o que abre e fecha nos feriados de 15 e 20 de novembro

Os interessados em participar do processo seletivo da Secretaria Municipal de Educação têm até o dia 17 para fazer suas inscrições. No total serão preenchidas 2.231 vagas temporárias, além de formação de cadastro de reserva, em cargos de níveis médio, médio técnico e superior, com vencimentos que variam de R$ 1.198,96 a R$ 3.567,59.

Para se inscrever no seletivo, os candidatos devem acessar o site do Instituto Selecon, organizador do certame (selecon.org.br). A taxa de inscrição é de R$ 60 para as funções de nível médio e médio técnico e de R$ 70 para nível superior. Os interessados devem ficar atentos porque apenas após o pagamento, a inscrição é confirmada. No ato da inscrição, dependendo da função escolhida, o candidato deverá optar pela região em que pretende atuar: Norte, Sul, Leste, Oeste ou Rural (única com a subopção de escolha em uma de suas unidades escolares).

De acordo com o secretário de Educação de Cuiabá, Alex Passos, as contratações serão imediatas. “A convocação dos classificados está prevista para o dia 8 de janeiro de 2020. E, ao longo do prazo de validade do certame, é possível que sejam convocados candidatos listados no cadastro de reserva, caso haja a necessidade por parte do poder público e já tenham se esgotado as convocações anteriores”, afirmou.

Vagas

Para o nível médio e médio técnico as oportunidades são para: Cuidador de Aluno com Deficiência (CAD), Intérprete ou Instrutor de Libras, Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), Técnico em Manutenção e Infraestrutura (nas funções de Auxiliar de Serviços Gerais e Condutor de Veículos) e Técnico em Nutrição Escolar (Merendeira).

Já para nível superior, há vagas para Professor (Ciências, Educação Artística, Educação Física, Geografia, História, Espanhol, Inglês, Português, Pedagogo e Matemática), Professor Especializado em Atendimento Educacional Especializado e/ou Educação Especial, e Técnico de Nível Superior (Bacharel em Direito, Contador, Engenheiro Ambiental e Sanitarista, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Fonoaudiólogo, Nutricionista e Psicólogo).

A prova objetiva de conhecimentos básicos e específicos está prevista para o dia 1º de dezembro. A seleção prevê ainda análise de títulos para candidatos não eliminados na prova objetiva. O resultado final da prova objetiva e a convocação para entrega de títulos estão previstos para o dia 12 de dezembro e a convocação dos classificados ocorrerá a partir do dia 8 de janeiro de 2020.

Serviço:

Processo Seletivo – Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá

Vagas: 2.231 imediatas e Cadastro de Reserva

Escolaridade: Médio, Médio Técnico e Superior

Inscrições: 25 de outubro a 17 de novembro de 2019

Taxa: R$ 60 (Médio e Médio Técnico) ; R$ 70 (Superior)

Inscrição: www.selecon.org.br

Posto de Informações – SELECON: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1856 – sala 403 – Jardim Aclimação – Cuiabá-MT, somente em dias úteis, das 9h às 17h.

Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC): 0800 799 9905 – (65) 3653 0131 – (21) 25329638, (21) 2215-2131, somente em dias úteis, das 9h às 17h