Prefeitura intensifica atendimento às unidades educacionais

O secretário de Educação de Cuiabá, Alex Vieira Passos cumprindo agenda de humanização e proximidade com os gestores escolares, determinada pelo prefeito Emanuel Pinheiro, e visando dar agilidade as ações da Pasta, iniciou esta semana um mutirão de atendimentos. Nessa primeira etapa serão atendidos 40 diretores e coordenadores das unidades educacionais.

“Queremos ouvir as equipes gestoras das unidades educacionais, ouvir suas críticas e sugestões, e levar as soluções das demandas de uma forma mais rápida e efetiva, buscando sempre melhorar a qualidade do ensino ofertado pela rede municipal de Educação aos nossos 52 mil alunos”, explicou Alex Vieira Passos.

As reuniões com os diretores e coordenadores tiveram início na segunda-feira (9), e prosseguem até o final deste mês. Em três dias, 10 equipes já foram atendidas e as medidas visando atender as necessidades das unidades educacionais, são adotadas imediatamente. As demandas são variadas e estão relacionadas a várias questões entre elas, infraestrutura, de pessoal e pedagógicas.

A diretora da creche Josefa da Silva Parente, Marenil Alessandra Siqueira Ribeiro, aprovou a iniciativa. A unidade atende a 120 crianças da região do bairro Bela Vista e está com algumas dificuldades realizar atividades com as crianças no parquinho que não tem cobertura. “As atividades físicas fazem parte do processo de aprendizagem e, principalmente nessa época, de muito calor, estamos com algumas dificuldades”, salientou a diretora. A equipe pediu também a climatização da sala dos professores e reparos pontuais, inclusive na rampa de acesso à creche. “Foi muito bom. Com apenas alguns telefonemas nosso pedido foi rapidamente encaminhado, sem burocracia. É uma ideia excelente, traz os gestores cada vez mais próximos da Secretaria com isso a Educação vai avançar ainda mais”, disse a diretora.

Dalva de Oliveira, diretora da creche José Nicolau Pinto, localizada no bairro do Porto, também aprovou a ideia. A unidade atende a 80 crianças, num prédio provisório. “A nossa sede passará por uma reforma e será transformada em Centro Educacional Infantil Cuiabano. Vamos aumentar nossa capacidade de atendimento”, contou a diretora. O espaço onde a unidade funciona atualmente também passará por adequações, para que possa atender as crianças até a conclusão das obras de reforma.

“Foi uma ótima iniciativa. Temos as reuniões gerenciais, mas são muito grandes. Assim, com as equipes de cada unidade, é possível resolver os problemas de uma forma mais ágil”, destacou a diretora.