Prefeitura irá investir mais de R$ 3 milhões na construção de centro multiuso na região Oeste

Uma data que vai entrar para a história: 20 de janeiro de 2022, ocasião em que se completa um ano desde que a primeira pessoa foi vacinada contra a Covid-19 em Cuiabá, celebrou outro importante avanço na batalha contra a doença nesta manhã. Agora, com a primeira criança imunizada, o pequeno Miguel Vieira Monteiro, de 9 anos. Ele tem neuropatia crônica e se enquadra no grupo de comorbidades. A aplicação ocorreu no polo da UNIC Beira Rio, descrito pela família como um momento marcante.

O prefeito Emanuel Pinheiro afirmou que a vacina salva vidas e fez um apelo aos responsáveis sobre a importância do cadastro. “Para acabarmos com esse vírus e esse momento terrível em que o mundo vive, só vacinando para conseguirmos sair dessa e voltarmos à nossa rotina. Peço aos pais ou responsáveis por essas crianças que cadastrem-as para que elas sejam imunizadas. Pelo amor de Deus, pai, mãe, avó ou tia que cuidam das nossas crianças, eu faço um apelo, vacinem as nossas crianças”, destacou o gestor.

Corajoso, Miguel disse que não sentiu medo da agulha ao tomar a vacina. Contente, ele não esconde que seu maior desejo é rever os amigos e fazer o que mais gosta: brincar.

Para a mãe do garoto, Alice Vieira da Silva, os cuidados com a saúde do filho foram redobrados em razão da pandemia, tendo em vista que era o único membro da família que não havia sido vacinado, deixando um alerta para os pais sobre a importância do bem estar coletivo.

“Ele teve a retirada de um dos ruins e sempre cuidamos muito dele e aumentamos por causa do vírus. Tivemos que nos reinventar, mudando o cotidiano dele totalmente. Eu peguei covid, ele era o único que não havia sido vacinado. Agora estamos mais calmos em relação à doença, pois ele está protegido. Digo aos pais que tragam seus filhos, protegendo não somente eles, mas uma outra criança, família e profissional também na área de educação, com o começo do ano letivo. Vou estar mais tranquila com ele na escola já que ele tomou a primeira dose. É uma sensação de alívio, vida voltando ao normal”, expressou.

O cronograma de imunização para o público de 5 a 11 anos, que começou hoje até o dia 22, ficará centralizado apenas na Unic Beira Rio, devido ao baixo quantitativo de doses recebidas, exclusivas para crianças, de 3.580, priorizando aquelas que possuem algum tipo de comorbidade ou deficiência, seguida pelas quilombolas.

Na sequência, é a vez das crianças que vivem em lares com pessoas com alto risco para evolução grave do coronavírus, como por exemplo, lares com pacientes soropositivo, oncológicos que realizam hemodiálise rotineiramente e imunossuprimidos. Conforme estimativa do Ministério da Saúde, 60.659 crianças desta faixa etária residem na cidade.

A secretária municipal de Saúde, Suelen Alliend, salientou a eficácia dos imunizantes no organismo, contribuindo para não evolução de casos graves de contágio, somada com outros surtos síndromes gripais como a Influenza.

“Estamos indo in loco verificar os problemas, ouvindo a população como um todo. Houve uma melhora positiva por determinação do prefeito Emanuel Pinheiro. O nosso recado aos pais é que tragam as crianças, vacinas salvam vidas sim e é segura. Tivemos momentos muito difíceis, mas os casos foram diminuindo e óbitos também. A vacina já demonstrou eficácia, não evoluindo para casos mais graves, o índice é muito menor”, pontuou.

Acompanhada pela irmã, Sophia Teles, de 11 anos, não possui comorbidades e declarou que após tomar a primeira dose se sente segura em retornar às salas de aulas.

Emanuel ratificou que na semana que vem, de acordo com a chegada de novas remessas, outros polos atenderão o grupo nas quatro regiões da cidade, bem como na zona rural. São eles: Unic Beira Rio (região Leste), USF Paiaguás (região Norte), USF Quilombo (região Oeste), USF do Pedra 90 I e II e ainda USF Parque Cuiabá (região Sul) e a USF Guia, o Programa Amor I e II. Mais de 42 mil adolescentes de 12 a 17 anos tomaram a primeira dose, o que corresponde a 70% desse público imunizado.

Empenhada, a coordenação da campanha organizou uma para crianças uma recepção divertida, do jeito que eles gostam, com decoração de balões, vacinadoras fantasiadas de personagens infantis e muitas guloseimas como pipoca, bolo, sorvete, com todo amor e carinho que merecem.