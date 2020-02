Prefeitura lança o ‘Carnaval da Gente 2020’ e espera reunir 8 mil pessoas por dia

Para quem vai curtir o feriado prolongado da folia de Momo em Cuiabá, a Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo preparou uma programação especial para os quatro dias de festa na Capital. O “Carnaval da Gente” foi lançado oficialmente na tarde de quinta-feira (20) com a presença do Rei e da Rainha, representantes dos blocos carnavalescos, organizadores, patrocinadores e secretários. A festa acontece de 22 a 25 de fevereiro, no Parque de Exposições Jonas Pinheiro. Expectativa é de que oito mil, por dia, participem das atividades no Parque de Exposições.

“É isso que faz da nossa folia uma das mais acolhedoras desse país, sem dúvida. Vai ser um carnaval diferente, o carnaval da gente, vamos movimentar os foliões. Estamos preparando o melhor para aqueles que forem curtir a folia de momo na Acrimat”, declarou o prefeito Emanuel Pinheiro.

Na oportunidade o secretário municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Francisco Vuolo agradeceu a parceria com o Sindicato Rural de Cuiabá e com a iniciativa privada onde foi possível realizar um evento com total segurança e estrutura adequada para que não só os artistas, integrantes dos blocos, mas de toda população que for aproveitar o evento no Parque de Exposições Jonas Pinheiro, Acrimat. “A escolha do local foi por conta do espaço que já existe Se fossemos realizar um evento desse porte com investimentos da Prefeitura, os gastos seriam muito maiores. Com essa união de esforços vamos preparar uma festa em grande estilo e de baixo custo”, garantiu o secretário.

Com um reinado esperado por um ano, em razão das festividades do aniversário dos 300 Anos da Capital, o Rei e a Rainha prometem que estão preparando o que há de melhor. Com muito gingado, samba no pé e sorriso no rosto, os donos da festa dizem que não vão se arrepender aqueles que forem prestigiar o evento.

“É um momento de muita felicidade. A gente, que ama o samba e a cidade, sonha com esse espetáculo grandioso que é o carnaval. Então, a palavra é gratidão. Gratidão pela confiança e oportunidade de fazer parte dessa festa linda e representar a Capital no ano do seu tricentenário”, ressaltou o Rei Daniel Vitor.

Toda produção do evento foi feita por Edson Guilherme, coordenador responsável pelo Carnaval dos 300 Anos. “Só tenho a agradecer por ter sido escolhido para estar à frente da organização. Márcia e Emanuel estão desenvolvendo um lindo trabalho e sempre valorizando os profissionais locais. Isso, para nós que lutamos diariamente pela cultura, é uma vitória. Muito obrigado mesmo”, agradeceu Edson.

Para garantir uma folia com segurança e tranquilidade, a Prefeitura estará presente com serviços de várias secretarias, que vão atuar em conjunto nas áreas de saúde, segurança urbana, ordenamento urbano e mobilidade.

Cheia de expectativa, a Rainha Izzy Lima disse acreditar que o carnaval será um sucesso. “Aproveito para fazer um convite a toda população que possa desfrutar desse espaço que está sendo especialmente preparado para receber o público”.

PROGRAMAÇÃO– No sábado (22), a festa começa às 21h com dj para esquentar a galera e segue com apresentação do Trio Maravilha, Salgadinho do grupo Katinguelê e banda Mega Som, encerrando com dj até às 3h, horário oficial de término para todas as datas. A entrada será gratuita.

No domingo (23), a garotada pode curtir a folia de Momo na matinê, que acontece a partir das 17h. Já às 20h, o dj abre o segundo dia de festa, seguido pelo grupo Toq D’Prazer, Alex Maluf, Anselmo e Rafael, Erre Som e finalizando com dj. Na segunda (24), o dj inicia os trabalhos às 20h e logo depois dá lugar ao grupo Pagodão S.A., seguido de Rafa Garcia e banda Tarraxinha.

Na programação da terça-feira (25) o desfile dos blocos que disputam premiação total de R$ 100 mil começa às 18h30. No total, seis grupos participarão do desfile, no pátio a frente da arquibancada. São eles: Bloco Vaidade, Unidos do Carumbé’, Império de Casa Nova, Unidos do Araés e Melados e Boca Suja. Haverá ainda apresentação de abertura do ‘Bloco das Divas’ e ‘Bloco Plus Samba’.