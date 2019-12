Prefeitura leva qualidade de vida à comunidade do Ribeirão da Ponte

O clima já era de Natal e os idiomas ouvidos ora em espanhol, ora em crioulo, já entregava logo na entrada da pastoral quem eram os donos da festa. E foi com este ambiente animado e acolhedor que a primeira-dama Márcia Pinheiro participou de um jantar com aproximadamente 118 migrantes que estão vivendo na Pastoral do Migrante em Cuiabá.

A festa aconteceu na noite desta sexta-feira (21) e contou com a presença do secretário de Assistência Social, Wilton Coelho, da secretária-adjunta da pasta, Hellen Ferreira, e com a banda do Centro de Ressocialização do Carumbé, Banda CRC, que animou ainda mais o evento.

A iniciativa de oferecer um jantar dançante para as famílias estrangeiras partiu da primeira-dama, que não mediu esforços. Para Márcia Pinheiro, este é um momento de recordar que somos discípulos de um mestre que nasceu em uma manjedoura por ser refugiado e filho de imigrantes que buscavam seu lugar, mas não foram acolhidos. Ela destaca que esses homens e mulheres que saem de seus países na esperança de uma vida melhor devem ser recebidos e amados por todos e pensando nisso decidiu ir até a pastoral do migrante e oferecer para eles uma noite diferente de todas.

“Essas pessoas sofridas, que deixam tudo para trás buscando um futuro melhor, devem ser tratadas como verdadeiros heróis e merecem essa felicidade, já que o sofrimento em estar longe dos familiares é muito grande. Isso é o mínimo que podemos oferecer”, afirma.

De acordo com a coordenadora da pastoral, Eliana Italiano, esta é a primeira vez em que foi ofertado para os migrantes que moram na casa um jantar dançante “Foi uma alegria quando eles souberem que seria realizada uma festa. Os abrigados ajudaram a montar toda a estrutura. A ansiedade tomou conta de todos”, observa Eliana.

Cerca de 22 crianças receberam das mãos da primeira-dama e do secretário Wilton presentes e uma sacola de doces. Em sua fala, o secretário de Assistência Social, parabenizou o prefeito Emanuel Pinheiro e a primeira-dama pela sensibilidade e preocupação com as pessoas carentes e vulneráveis que tanto precisam de ajuda. Para ele, este olhar que a atual administração tem pelos mais necessitados é um grande exemplo para todos.

Deixando o evento ainda mais alegre a banda CRC que é formada por reeducandos deu um show de simpatia e talento. Márcia Pinheiro fez questão de agradecer o juiz Vara de Execuções Penais de Mato Grosso, Geraldo Fidelis que autorizou e liberou os meninos para tocarem e cantarem neste dia de festa. “ Quero agradecer ao Fidelis que nos ajudou para que essa festa fosse ainda mais linda, autorizando a banda que é super conhecida e famosa dentro do Centro de Ressocialização, trazer um pouco mais de alegria aqui para fora. Isso sim é integrar e dar oportunidade para esses homens voltarem a vida normal e ressocializarem”, ressaltou.

Segundo o diretor da Pastoral, Padre Pedro Freitas, essa atitude de realizar uma festa para os imigrantes expressa e certifica o que Emanuel Pinheiro dizia nas campanhas sobre uma gestão humanizada e coloca na prática, “Pela primeira vez nestes quatro anos que estou à frente da pastoral que não fomos atrás dos políticos para pedirmos ajuda, foram eles que vieram atrás da gente para nos oferecer ajuda. Fiquei surpreso porque jamais esperava esta iniciativa. Isso demonstra a forma simples, cristã e humana do prefeito e da primeira-dama em olhar por essas pessoas vulneráveis”, observa padre.

A venezuela Mayuri Rivas chegou em Cuiabá no dia 30 de Novembro e demostrou gratidão por este acolhimento e amor vindo da primeira-dama. “Não imaginei que pudesse chegar perto de uma pessoa tão importante e ela sorriu para mim e me abraçou. A minha única tristeza é que gostaria que meus filhos estivessem aqui participando desta noite, mas um dia estaremos todos unidos novamente”, finaliza emocionada.