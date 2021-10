Prefeitura leva serviços de saúde, acolhimento e programação cultural em alusão ao Setembro Amarelo para o Beco do Candeeiro

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência realizou na noite da última quinta-feira (30), no Beco do Candeeiro o evento Beco Amarelo – Sua Vida Importa, em alusão ao mês de prevenção ao suicídio. Atendimento médico, psicológico, terapias alternativas, orientação sobre infecções sexualmente transmissíveis foram alguns dos serviços disponíveis. A programação ainda contou com competição da Batalha da Alencastro seguindo a temática do evento e também com apresentações culturais e feira gastronômica.

“A depressão, o suicídio são temos muito delicados e que ainda são tabus em nossa sociedade. É preciso que se enfrente a temática como uma questão de saúde pública, que seja levada a sério, que se dê acolhimento e é isso que a gestão, que tem seu foco na humanização tem feito com esses eventos em alusão ao Setembro Amarelo”, disse o prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro.

O evento foi realizado a partir da cooperação entre Secretarias do executivo Municipal: Saúde; Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Cultura, Esporte e Lazer; Meio Ambiente e desenvolvimento Econômico; Educação, Governo e Comunicação.

“Foi uma ação multisetorial, cada um ofertando o serviço que tinha disponível, exatamente como deve ser feito o enfrentamento a depressão, com a uma rede de apoio e acolhimento para quem sofre. A OMS já mostrou preocupação com o crescimento do suicídio como causa de morte, principalmente entre os jovens”, disse a secretária-adjunta de Direitos Humanos, Christiany Fonseca.

Com tendas espalhadas por toda a extensão do Beco, a equipe de saúde esteve a postos para atender a todos com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), programa Amor e Consultório na Rua, com consulta médica, nutricionista, fisioterapeuta, profissionais de terapias alternativas, psicólogos, todos focados em acolher, dar dicas para melhorar a qualidade de vida, diminuir o sedentarismo e também abordar sobre depressão e violência familiar. As profissionais do Serviço de Atendimento Especializado (SAE) também estiveram presentes dando orientações sobre sexo seguro, informações sobre infecções sexualmente transmissíveis e como realizar testes gratuitamente.

Já na programa cultural, a Batalha da Alencastro levantou a galera sob o comando de MC Caco e Dj Taba. Quem levou a melhor foi MC Cigano, que faturou um celular Xiaomi Redmi 9C novinho. Na segunda posição, MC Myth levou uma mochila com uma caixa de som Gladiator. A premiação foi concedida graças a parceria com a loja FCell.

O Coletivo Nova Era também participou do evento com pocket show intitulado O Mal do Século. O público ainda pode participar de workshop de dj’s, oficina de técnicas de plantio de mudas, além de conferir apresentação de Karol Botelho, demais atrações teatrais, declamação de poesia e feira gastronômica.