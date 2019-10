Prefeitura libera 5 milhões para finalização e entrega dos Residenciais Nico Baracat II e II

O Prefeito Emanuel Pinheiro assinou nesta segunda-feira (21) proposta de lei que autoriza o poder executivo municipal a realizar aporte de recursos para a finalização e entrega dos Residenciais Nico Baracat II e III. A conquista é fruto de ação do prefeito de Cuiabá e o deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, que vêm trabalhando em Brasília nas negociações junto ao Governo Federal e Caixa Econômica Federal. O recurso aprovado é de R$ 5 milhões e será depositado à instituição financeira via Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

Há sete anos foi assinado o contrato para a construção do residencial Nico Baracat. Desde que assumiu o mandato, em 2017, Emanuel Pinheiro estabeleceu como uma das prioridades, destravar o processo junto ao Governo Federal para concretizar a entrega das chaves às famílias contempladas.

“Eu sempre digo que a minha gestão é para aqueles que mais precisam dos serviços da prefeitura, dos que mais precisam de mim como prefeito. Por isso ela é uma gestão humanizada, que pensa no povo, que faz pelo povo, não só aquele que mora no Centro, mas principalmente aquele que mora nos bairros mais distantes. Em junho nós entregamos o Nico Baracat I e me comprometi a entregar o dois. Mas não era suficiente, era preciso lutar pela entrega do Nico III, essas pessoas já esperaram demais e essa história não podia mais se delongar. Por isso fomos buscar ajuda em Brasília com deputado federal Emanuelzinho, que está pronto para lutar por Cuiabá e mostrou isso se articulando nas negociações deste aporte de recursos. É para isso que fui eleito prefeito de Cuiabá”, comentou o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro.

Em 17 de junho de 2019, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro e o superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Moacyr do Espírito Santo, entregaram 360 casas do Residencial Nico Baracat I. Durante a solenidade, foi anunciada a entrega das chaves da segunda etapa, com 443 casas, para o mês de setembro, com aporte financeiro de R$1,5 milhões oriundos da Prefeitura de Cuiabá.

“É um momento muito feliz pra mim como deputado federal, poder atuar para destravar uma situação que vem se arrastando há tanto tempo e que envolve o bem-estar de tantas famílias da minha cidade, Cuiabá. Foi pra isso que me candidatei a deputado federal, para lutar pelas conquistas de Mato Grosso, especialmente da minha cidade natal Cuiabá, estou pronto para buscar cada vez mais o bem da nossa gente”, disse o deputado federal por Mato Grosso, Emanuel Pinheiro Neto.

Na tentativa de solucionar a situação de vulnerabilidade social das pessoas que aguardam a tão sonhada casa própria, o prefeito Emanuel Pinheiro enviou à Câmara Municipal projeto de lei para autorização de aporte de recursos para a entrega das três etapas do Residencial Nico Baracat, finalizando todo o processo.

“A gestão Emanuel Pinheiro tem essa preocupação com as pessoas, é uma determinação do prefeito que sejam realizadas políticas que atendam a população que precisa da Prefeitura. E é isso que a Secretaria de Habitação tem feito e vai fazer entregando as últimas duas etapas do Nico. Tem sido uma longa espera e com essa gestão humanizada vamos conseguir levar moradia digna, como consta na nossa Constituição, ao povo de Cuiabá”, declarou o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Air Praeiro.

O residencial está inserido no programa “Minha Casa, Minha Vida”, que tem diretrizes próprias e é coordenado pelo Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal, em parceria com a Prefeitura de Cuiabá.

Antes da entrega do residencial, a Prefeitura de Cuiabá realizou a pavimentação de 1,2 km da via de acesso ao residencial com pista dupla, drenagem, calçada e paisagismo no entorno.